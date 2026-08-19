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Pagina principală Moldova Se deschide drumul spre Pașcani! Centura Bacăului, racordată la noua autostradă

Se deschide drumul spre Pașcani! Centura Bacăului, racordată la noua autostradă

Se deschide drumul spre Pașcani! Centura Bacăului, racordată la noua autostradă
Se deschide drumul spre Pașcani! Centura Bacăului, racordată la noua autostradă
Se deschide drumul spre Pașcani! Centura Bacăului, racordată la noua autostradă

Un nou pas major pentru infrastructura rutieră din Moldova a fost făcut la Bacău. Au demarat lucrările de racordare a Variantei Ocolitoare Bacău la loturile aflate în execuție ale Autostrăzii Moldovei A7, iar intervențiile pregătesc una dintre cele mai importante conexiuni rutiere din regiune.

Practic, Centura Bacăului este transformată în veriga care leagă sectoarele A7 și permite continuitatea traseului de mare viteză prin Moldova. Lucrările se desfășoară la ambele capete ale Variantei Ocolitoare, ceea ce face ca intervenția să fie una esențială pentru conectarea întregului sistem rutier.

În sud, racordarea se face în zona Nicolae Bălcescu - nodul rutier Bacău-Sud, acolo unde Varianta Ocolitoare trebuie conectată cu loturile A7 aflate în execuție. În nord, intervențiile vizează nodul rutier Bacău-Nord, din zona Bogdan-Vodă, punctul prin care Centura va face legătura cu viitoarea secțiune Bacău–Pașcani.

Este, practic, o operațiune care pune cap la cap mai multe bucăți ale celui mai important proiect rutier aflat în dezvoltare în estul țării. Iar miza este uriașă: continuitatea Autostrăzii Moldovei și o legătură rapidă între principalele zone ale regiunii.

Pentru ca lucrările să poată fi executate în condiții de siguranță, Varianta Ocolitoare Bacău este închisă integral circulației rutiere în perioada 17–31 august 2026. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului, în baza avizului comun emis de CNAIR și IGPR.

Pentru șoferi, închiderea centurii înseamnă două săptămâni de restricții și rute alternative. Pentru Moldova, însă, lucrările marchează un moment mult mai important: Centura Bacăului este împinsă decisiv spre integrarea în Autostrada Moldovei. Daniel BACIU

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