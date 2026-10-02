Viață după moarte la Iași! Rinichii unui donator de 70 de ani ajung la doi pacienți

O veste cu o puternică încărcătură emoțională vine de la Iași. În urma unei noi prelevări de organe realizate la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, doi pacienți aflați pe lista de așteptare pentru transplant au primit o nouă șansă. Rinichii unui donator în vârstă de 70 de ani au fost prelevați și transportați la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, unde medicii au început procedurile pentru transplant.

Donatorul se afla în moarte cerebrală și avea mai multe afecțiuni. Familia a luat însă decizia de a-și da acordul pentru prelevarea organelor care puteau fi utilizate pentru transplant. Astfel, în mijlocul unei drame cumplite, gestul familiei poate însemna o schimbare radicală în viața altor două persoane.

Medicii ieșeni au evaluat posibilitatea folosirii și a ficatului, însă organul nu a fost eligibil pentru transplant. Donatorul suferea de ciroză hepatică, iar specialiștii au stabilit că ficatul nu putea fi utilizat.

Rinichii au devenit însă o șansă reală pentru doi pacienți. Aceștia au fost prelevați și transportați către Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iași, unde echipele medicale au început procedurile necesare pentru transplant.

Intervenția are loc într-un an în care activitatea de transplant continuă intens la Iași. Potrivit reprezentanților Centrului Regional de Transplant, aceasta este a 38-a prelevare de organe realizată în 2026 la centrul medical ieșean.

Unul dintre mesajele importante transmise de medicii implicați este că vârsta înaintată nu înseamnă automat că organele unui donator sunt inutilizabile. Fiecare caz este evaluat individual, iar starea fiecărui organ este analizată înainte de a se decide dacă poate fi folosit pentru transplant.

Centrul Regional de Transplant Iași a realizat și anterior prelevări de la donatori cu vârste de peste 70 de ani.

Pentru cei doi pacienți care așteaptă acum transplantul renal, povestea unui om care și-a încheiat viața poate însemna începutul unei noi lupte pentru viață. Iar decizia familiei de a spune „da” donării transformă o tragedie într-o șansă concretă pentru alți doi oameni. Nicoleta ZANCU