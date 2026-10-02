Jaf de proporții în Iași! Au „golit” 24 de apartamente aflate în construcție

Lovitură de proporții într-o comună de lângă Iași! Trei bărbați, cu vârste de 19, 20 și 33 de ani, au ajuns în arest preventiv după ce sunt bănuiți că ar fi dat mai multe spargeri în zona Ciurea. Ținta lor: un bloc aflat în construcție, de unde ar fi furat cabluri electrice din nu mai puțin de 24 de apartamente, dar și o serie întreagă de materiale și echipamente.

Prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 100.000 de lei.

Au devastat 24 de apartamente

Potrivit polițiștilor, primul atac ar fi avut loc în noaptea de 17 septembrie, când cei trei ar fi pătruns într-un bloc de apartamente aflat în construcție, în comuna Ciurea.

De aici, suspecții ar fi sustras cablurile electrice trifazice aferente prizelor și corpurilor de iluminat din 24 de apartamente. O parte dintre cabluri ar fi fost rupte direct din pereți, iar altele ar fi fost smulse și abandonate pe jos.

Prada nu s-ar fi oprit aici. Dintr-o anexă, după ce ar fi tăiat lacătul de siguranță, ar fi furat robinete de calorifer, distribuitoare de căldură, o autofiletantă și alte bunuri utilizate pentru lucrările de construcție.

Numai în urma acestei fapte, prejudiciul a fost estimat la circa 80.000 de lei.

O nouă lovitură, la doar câteva zile

Anchetatorii spun că cei trei nu s-ar fi oprit după primul furt.

Pe 21 septembrie, aceștia ar fi pătruns fără drept pe un teren din comuna Ciurea, de unde ar fi furat patru televizoare și o plită electrică.

Pentru a intra în imobil, ar fi provocat distrugeri la două geamuri de acces și la o ușă de acces din baia clădirii.

În acest caz, prejudiciul a fost calculat la aproximativ 18.452 de lei.

Polițiștii au descins la Popricani

Pe 30 septembrie, ancheta a intrat într-o nouă etapă. Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Popricani, la una dintre persoanele bănuite.

În urma descinderii, oamenii legii au identificat și recuperat aproximativ 90% dintre bunurile sustrase.

Recuperarea masivă a bunurilor a permis diminuarea prejudiciului, însă valoarea totală estimată de anchetatori pentru cele două fapte se ridică la aproximativ 100.000 de lei.

Cei trei au ajuns în arest preventiv

După reținerea lor pentru 24 de ore, cei trei bărbați au fost prezentați, pe 1 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași.

Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Operațiunea a fost sprijinită de polițiști de la Secția nr. 1 Poliție Rurală Iași, Secția nr. 3 Poliție Rurală Popricani, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Cei trei sunt cercetați pentru furt calificat, iar pe parcursul procedurilor beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege. Andrei TURCU