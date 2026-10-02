Ilie Bolojan a intrat la audieri, la DNA Iași!

Agitație vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut-o cu acesta la Palatul Victoria, în septembrie 2025. Premierul nu a făcut declarații la intrarea în sediul DNA.

Momentul a fost urmărit de jurnaliști și de mai multe persoane aflate în fața instituției. În timp ce încerca să intre în clădire, Bolojan le-a transmis ziariștilor: „Permiteți, vă rog?”. Unele dintre persoanele prezente au strigat „Trădătorule!”, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile de știri.

Întâlnirea de la Palatul Victoria, în centrul audierii

Procurorii DNA încearcă să clarifice împrejurările în care Fănel Bogos a ajuns la o întâlnire cu premierul de la acea vreme. Potrivit informațiilor publice din dosar, ancheta vizează presupuse demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și pentru obținerea unor beneficii pentru societatea administrată de omul de afaceri.

Bolojan apare în dosar în calitate de persoană care s-a întâlnit cu Bogos, iar audierea sa are statut de mărturie. El nu este urmărit penal în această cauză.

În schimb, ancheta DNA îi vizează pe Fănel Bogos și pe alte persoane despre care procurorii susțin că ar fi apelat la relații și influență pentru a interveni în conducerea instituției sanitar-veterinare.

Dosarul a căpătat amploare după ce procurorii au susținut că Fănel Bogos ar fi promis sau ar fi fost implicat în plata unor sume de până la 1,5 milioane de euro, în contextul demersurilor pentru acces la persoane cu influență și pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Aceste afirmații fac parte din acuzațiile și probele analizate de anchetatori, nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției.

DNA susține, de asemenea, că demersurile urmăreau, între altele, obținerea aprobării unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății lui Bogos.

Cristina Trăilă, urmărită penal în aceeași anchetă

În dosar apare și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. DNA a anunțat în august că a dispus continuarea urmăririi penale față de aceasta pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în perioada 3–4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra conducerii ANSVSA, în scopul înlocuirii directorului DSVSA Vaslui.

DNA Iași, punctul central al anchetei

Dosarul lui Fănel Bogos a adus în fața procurorilor DNA Iași mai multe persoane din administrația și politica românească. În septembrie, și președintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent la DNA Iași, unde, potrivit unor surse judiciare, ar fi fost audiat ca martor.

Audierea lui Ilie Bolojan adaugă un nou episod important unei anchete în care procurorii verifică traseul presupuselor intervenții, relațiile dintre persoanele implicate și modul în care omul de afaceri vasluian ar fi încercat să-și rezolve problemele cu autoritățile sanitar-veterinare.

Pentru persoanele cercetate în dosar se aplică prezumția de nevinovăție și toate garanțiile procedurale prevăzute de lege.

Carmen DEACONU