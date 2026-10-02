Spectacol uriaș la Iași! Pelerinajul Sfintei Parascheva se suprapune cu o avalanșă de concerte și evenimente

* manifestările religioase se desfășoară între 8 și 15 octombrie * printre numele anunțate la concertul din 16 octombrie se află Richard Clayderman, Julien Dassin (fiul lui Joe Dassin) și Direcția 5 * programul include și un spectacol aerian cu 300 de drone luminoase, cu o durată anunțată de aproximativ 10 minute

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai intense perioade ale anului. Începând din 8 octombrie, orașul va fi prins între marele pelerinaj dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, seria manifestărilor religioase organizate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și programul „Sărbătorilor Iașiului”, pregătit în paralel de municipalitate.

Momentul central va fi pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9.00, în aer liber, pe podiumul amplasat la limita Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Programul oficial al MMB confirmă că manifestările religioase se desfășoară între 8 și 15 octombrie.

Moaștele Sfintei Parascheva, scoase pe 8 octombrie

Startul pelerinajului va fi dat joi, 8 octombrie. La ora 6.00 este programat Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar la 6.30 moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.

Ulterior, sfintele moaște vor fi așezate în baldachinul special amenajat, unde vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat din nou în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.

Pe 11 octombrie este programată și tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, iar pe 14 octombrie are loc marea Liturghie de hram. Pentru cei care nu vor putea ajunge în zona centrală, slujba va putea fi urmărită și pe ecrane de mari dimensiuni.

Peste 50 de evenimente și inteligență artificială

Ediția din acest an aduce și o noutate: „Sacrum Iași Art Festival”, un program care reunește peste 50 de manifestări pe parcursul lunii octombrie.

Expoziții, instalații multimedia, artă digitală, concerte de muzică sacră și contemporană, teatru, film, conferințe și dezbateri sunt incluse în program. Unul dintre subiectele inedite este chiar relația dintre patrimoniu, spiritualitate și inteligența artificială.

Clayderman, Julien Dassin și Direcția 5

În paralel cu pelerinajul, Primăria Iași pregătește „Sărbătorile Iașiului”, care vor aduce concerte și spectacole în oraș.

Printre numele anunțate se află Richard Clayderman, care ar urma să concerteze pe 16 octombrie. Potrivit informațiilor prezentate în materialul municipal, contractul pentru artist și echipa sa este de aproape 65.000 de euro, incluzând onorariul, transportul, cazarea, masa și necesarul aferent deplasării.

Pe lista artiștilor se mai află Julien Dassin (fiul lui Joe Dassin) și Direcția 5, iar programul include și un spectacol aerian cu 300 de drone luminoase, cu o durată anunțată de aproximativ 10 minute.

Contractele prezentate pentru aceste spectacole însumează, potrivit informațiilor disponibile, în jur de 200.000 de euro, la care se adaugă alte cheltuieli pentru scenotehnică, echipamente și logistică.

Astfel, în doar câteva zile, Iașul va deveni scena unui amestec spectaculos de credință, tradiție, cultură, tehnologie și concerte, cu punctul culminant pe 14 octombrie, când Sfânta Parascheva va aduce din nou în centrul orașului marele pelerinaj al Moldovei. Carmen DEACONU