* 15 galerii și spații de artă din Iași intră, între 2 și 4 octombrie, în circuitul Noaptea Albă a Galeriilor * ediția din acest an marchează 20 de ani de NAG la nivel național și aduce expoziții, dezbateri și ateliere cu acces gratuit

De la Lăpușneanu și centrul orașului până în Copou și Păcurari, Iașul devine, timp de trei seri, o hartă a artei contemporane. Noaptea Albă a Galeriilor – NAG Iași 2026 începe vineri, 2 octombrie, cu 15 spații participante și un program care merge dincolo de vernisaje: expoziții personale și colective, intervenții artistice, dezbateri, fotografie și ateliere.

15 spații intră în circuitul NAG Iași 2026

Vineri seară, Iașul își schimbă traseele obișnuite. Între 2 și 4 octombrie, publicul poate trece succesiv prin galerii comerciale, spații independente, muzee și proiecte temporare, în cadrul celei de-a 20-a ediții naționale a Nopții Albe a Galeriilor.

Pe harta oficială a Iașului figurează 15 spații: Arcada Central Art Space, Beciul lui Drossu, Borderline Art Space, Casa Kieser, Casa Muzeelor, Galeria Aparte, Galeria Arteast, Galeria DANA, Galeria de Artă „Octav Băncilă”, Galeria Interim, Galeria Labirint, Galeria Studio 7/9, Galeria „Theodor Pallady”, Muzeul „Nicolae Gane” și tranzit.ro/Iași.

Programul general este 18.00–24.00 vineri și sâmbătă, iar duminică, 4 octombrie, spațiile pot fi vizitate între orele 16.00 și 22.00. Accesul la evenimentele incluse în NAG este gratuit.

Lăpușneanu devine unul dintre punctele fierbinți ale nopții

Una dintre cele mai dense zone ale traseului este strada Alexandru Lăpușneanu. Șase dintre cele 15 spații participante sunt concentrate la numerele 7 și 7–9, ceea ce permite publicului să vadă mai multe expoziții fără să traverseze orașul. La Galeria „Octav Băncilă” este programată expoziția „CATHARSIS – Încântație”, semnată de Ana Maria Negară. Galeria Studio 7/9 propune expoziția de grup „Meeting at the Buffer Zones”, iar la „Theodor Pallady” poate fi văzut proiectul „GRAVITY 0”, de Mando. Beciul lui Drossu găzduiește „Indeterminate States 09”, retrospectiva Denisei Pușcașu. Tot pe Lăpușneanu, spațiul pop-up Interim intră în circuit cu „The Stray System”, o expoziție-manifest dedicată problematicii câinilor fără stăpân și activității Asociației Save Our Paws. Vernisajul este programat pe 2 octombrie, de la ora 18.00.

În Păcurari, ArtEast Gallery deschide vineri, de la ora 19.00, expoziția de desen performativ „Roads”, semnată de Eugen Alupopanu. Tot vineri, înaintea programului de seară, la tranzit.ro, artista Cristina David are programat un artist talk de la ora 16.00.

NAG nu mai înseamnă doar expoziții

Programul din 2026 se extinde spre dezbatere și participare directă. Vineri, 2 octombrie, la Casa Memorială „Vasile Pogor”, de la ora 18.00, este programată dezbaterea „O operațiune sub steag fals”, despre națiune, simboluri, memorie și spațiul public. Moderator este George Pleșu, iar printre invitați se află Alexandru Bălășescu, Bogdan Crețu, Diana Mărgărit și Eugen Pănescu. În aceeași seară, de la ora 20.00, artista Sabina Văduva discută despre relația dintre uman și digital. Sâmbătă sunt programate atelierul de zine „Body Doubling”, la Two Space, și atelierul de fotografie „ART LAN”, susținut de Lena Karenina la Cuib. „Body Doubling” continuă și duminică.

20 de ani de NAG și 210 spații pe harta ediției 2026

Ediția din acest an are o miză suplimentară: Noaptea Albă a Galeriilor ajunge la 20 de ediții. Potrivit organizatorilor, programul național cuprinde 210 spații în 19 orașe, iar în 2026 Chișinăul intră pentru prima dată pe harta evenimentului.

NAG a început ca proiect al Asociației Ephemair și s-a extins la nivel național începând cu ediția a zecea, din 2016. Iașul face parte de atunci din rețeaua orașelor participante, ediția locală fiind organizată de Asociația Culturală AltIași. Site-ul oficial definește evenimentul mai degrabă ca pe o hartă care trimite publicul înapoi în oraș, către galerii, spații independente, instituții și proiecte temporare.

Maura ANGHEL