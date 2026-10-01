O proiecție legată de cei 250 de ani ai Statelor Unite

* filmul despre anii în care George Washington era încă departe de Casa Albă ajunge la Cinema Ateneu înainte de a intra în distribuția cinematografică din România * proiecția specială are loc pe 6 octombrie, iar accesul este gratuit, cu rezervare

Iașul primește una dintre proiecțiile speciale ale filmului american „Tânărul Washington / Young Washington”, lansat în SUA chiar în anul în care Statele Unite marchează 250 de ani de la Declarația de Independență. Filmul îi aduce pe ecran pe William Franklyn-Miller, Ben Kingsley, Andy Serkis, Mary-Louise Parker și Kelsey Grammer.

Publicul din Iași va putea vedea marți, 6 octombrie 2026, de la ora 16.00, filmul „Tânărul Washington / Young Washington”, într-o proiecție specială organizată la Cinema Ateneu împreună cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, însă este necesară rezervarea.

Evenimentul face parte din seria Freedom250, programul dedicat celor 250 de ani de la Independența Statelor Unite. Declarația de Independență a fost adoptată la 4 iulie 1776, iar în 2026 SUA marchează un sfert de mileniu de la acel moment. National Archives a construit în jurul aniversării programe, expoziții și evenimente speciale, iar manifestările Freedom250 sunt programate pe durata întregului an 2026.

Filmul ajunge la Iași înaintea distribuției în cinematografele românești

„Young Washington” a avut premiera americană la 3 iulie 2026, cu o zi înainte de aniversarea Independenței SUA. Potrivit producătorului 2521 Entertainment, filmul are aproximativ două ore și este regizat de Jon Erwin, care semnează și scenariul alături de Diederik Hoogstraten și Tom Provost.

În România, filmul nu intrase încă în distribuția cinematografică la momentul anunțării evenimentului de la Iași, ceea ce transformă proiecția de la Ateneu într-o ocazie rară pentru publicul local de a-l vedea pe marele ecran.

Filmul nu este, însă, o producție obscură. În Statele Unite, „Young Washington” a debutat pe locul al treilea în box-office-ul de weekend, cu aproximativ 19,37 milioane de dolari în primele trei zile, iar încasările americane ajunseseră în septembrie la peste 47 de milioane de dolari, potrivit The Numbers.

Washington înainte de Washington

Filmul nu îl urmărește pe președintele deja instalat în istorie, ci pe tânărul aflat înaintea marilor sale funcții. Povestea trece prin conflicte militare, trădări, relații personale și alegeri care aveau să-i modeleze parcursul. Comunicatul organizatorilor vorbește despre „scene de război, intrigi, trădări, iubire interzisă și lupta pentru supraviețuire în America secolului al XVIII-lea”.

Există aici și o bază istorică puternică. George Washington s-a născut în 1732, în Virginia, iar primul său drum profesional nu a fost politica, ci măsurarea terenurilor: la numai 16 ani participa la expediții topografice în Valea Shenandoah, iar ulterior a devenit topograf autorizat.

Experiența militară a venit devreme. Washington a participat la confruntările care au precedat și apoi au făcut parte din Războiul Francez și Indian, cu două decenii înainte ca el să devină comandantul Armatei Continentale în lupta pentru independență. Mult mai târziu, în 1789, avea să devină primul președinte al Statelor Unite.

O proiecție legată de cei 250 de ani ai Statelor Unite

Alegerea filmului nu este întâmplătoare. În 2026, Statele Unite marchează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, iar Washington reprezintă legătura directă dintre anii de formare ai coloniilor, războiul pentru independență și instituirea noii republici.

El a devenit comandantul Armatei Continentale și, ulterior, primul președinte american, exercitând două mandate între 1789 și 1797. Mount Vernon consemnează și o particularitate rămasă unică în istoria SUA: Washington a fost ales în unanimitate de electori la ambele alegeri prezidențiale în care a candidat.

Proiecția de la Iași este organizată de Ambasada SUA în România în parteneriat cu Cinema Ateneu Iași, în cadrul programului Freedom250.

Maura ANGHEL