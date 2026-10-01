Inimile ieșenilor cedează tot mai devreme: 15.400 de spitalizări în doar jumătate de an!

* Moldova își pune inima la Iași: 5,5 milioane de oameni depind de un institut cu circa 130 de paturi * în prima jumătate a acestui an, IBCV a înregistrat 3.477 de spitalizări continue și nu mai puțin de 11.957 de spitalizări de zi * unul dintre cele mai spectaculoase semnale este creșterea ponderii cazurilor internate în urma prezentărilor ca urgențe medico-chirurgicale * aproape 7 din 10 internări vin din cazuri de urgență

În primul trimestru, rata era de 63,28%. În trimestrul al doilea a ajuns la 68,26%, ceea ce înseamnă o creștere de aproape cinci puncte procentuale aproape 7 din 10 internări vin din cazuri de urgență

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași este supus unei presiuni uriașe. În primele șase luni ale anului 2026, unitatea a înregistrat 3.477 de spitalizări continue și nu mai puțin de 11.957 de spitalizări de zi. În total, vorbim despre peste 15.400 de prezentări care au generat servicii de spitalizare într-o singură jumătate de an.

Cifrele arată amploarea activității institutului, principal centru de profil pentru o populație regională estimată la aproximativ 5,5 milioane de locuitori, în condițiile unei capacități de aproximativ 130 de paturi.

Mii de pacienți cu boli cardiovasculare, tratați la Iași. Urgențele au explodat

Din cele 3.477 de spitalizări continue raportate în perioada ianuarie-iunie, 2.937 au fost în Cardiologie, iar alte 540 în Chirurgie Cardiovasculară.

Numărul internărilor continue a crescut de la 1.692 în primul trimestru la 1.785 în trimestrul al doilea, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 5,5%.

Și spitalizările de zi au urcat puternic: de la 5.862 în primele trei luni la 6.095 în trimestrul al doilea.

Per ansamblul primului semestru, spitalizarea de zi reprezintă 77,47% din totalul spitalizărilor, confirmând volumul uriaș de pacienți gestionați fără internare continuă.

Unul dintre cele mai spectaculoase semnale este creșterea ponderii cazurilor internate în urma prezentărilor ca urgențe medico-chirurgicale.

În primul trimestru, rata era de 63,28%. În trimestrul al doilea a ajuns la 68,26%, ceea ce înseamnă o creștere de aproape cinci puncte procentuale.

Pe primele șase luni, indicatorul ajunge la 65,79%.

În același timp, internările programate ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat au scăzut de la 33,47% la 28,98% între primul și al doilea trimestru.

Datele sugerează astfel o presiune tot mai mare generată de cazurile care ajung la institut prin circuitul de urgență.

Mii de ore în blocul operator

Și activitatea chirurgicală rămâne la un nivel impresionant. Blocul operator a fost utilizat 2.001 ore în primele șase luni, dintre care 1.040 de ore numai în trimestrul al doilea.

Gradul de operabilitate chirurgicală a fost de 79,07% în primul semestru, după 79,92% în trimestrul I și 78,26% în trimestrul II.

Durata medie de spitalizare a fost de 4,79 zile în primele șase luni. Pentru pacienții de Cardiologie, media a fost mult mai mică, de 2,45 zile, în timp ce în Chirurgia Cardiovasculară a ajuns la 4,51 zile.

IBCV Iași, sub presiunea unei boli care lovește tot mai devreme

Presiunea asupra institutului vine într-un context în care bolile cardiovasculare continuă să reprezinte una dintre marile probleme medicale. La nivel mondial, numărul persoanelor care trăiesc cu insuficiență cardiacă a ajuns la aproximativ 56 de milioane în 2023, mai mult decât dublu față de 1990.

În România, datele europene indică o prevalență estimată a insuficienței cardiace de aproximativ 4,7%, iar sistemul medical se confruntă cu un volum important de spitalizări asociate acestei afecțiuni.

La Iași, medicii au semnalat inclusiv apariția unor cazuri severe la vârste foarte mici. Cel mai tânăr pacient operat la institut pentru bypass aorto-coronarian în urma unui infarct miocardic avea doar 24 de ani.

Iar cifrele IBCV pentru 2026 arată, fără echivoc, dimensiunea fluxului de pacienți care ajunge să fie gestionat de centrul cardiovascular ieșean: mii de internări continue, aproape 12.000 de spitalizări de zi și peste 2.000 de ore de activitate în blocul operator în numai șase luni. Nicoleta ZANCU