Iașul riscă să rămână fără autorizații de construire! 1 ianuarie 2027, data care poate bloca orașul

Municipiul Iași se apropie de un moment critic pentru dezvoltarea imobiliară și urbanistică. De la 1 ianuarie 2027 există riscul sistării emiterii autorizațiilor de construire, în condițiile în care noul Plan Urbanistic General al municipiului nu este încă finalizat. Situația a ajuns în atenția Ministerului Dezvoltării, însă răspunsul autorităților arată că responsabilitatea pentru rezolvarea problemei revine în principal administrației locale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației precizează că elaborarea și actualizarea PUG-ului reprezintă responsabilitatea autorității administrației publice locale. Primăria Iași trebuie să stabilească prioritățile de dezvoltare ale municipiului și să gestioneze demersurile necesare pentru elaborarea documentației.

Cu alte cuvinte, Bucureștiul nu anunță, în acest moment, o soluție specială pentru Iași care să garanteze continuitatea autorizării construcțiilor după 1 ianuarie 2027.

Ce spune Ministerul despre pericolul blocajului

Răspunsul oficial transmis în urma unei întrebări parlamentare nu ignoră problema, dar nici nu prezintă un mecanism concret prin care eventualul blocaj să fie evitat.

Ministerul afirmă că își poate sprijini autoritatea locală prin asistență metodologică, tehnică și instituțională, în limitele competențelor legale. Sprijinul ar putea viza clarificarea procedurilor și facilitarea colaborării dintre instituțiile implicate.

Responsabilitatea efectivă pentru elaborarea și actualizarea PUG-ului rămâne însă la nivelul municipiului Iași.

Planul Urbanistic General este documentul care stabilește regulile majore de dezvoltare ale municipiului: zonele în care se poate construi, regimul terenurilor, funcțiunile urbane, infrastructura și direcțiile de extindere ale orașului.

În lipsa unui cadru urbanistic valabil sau în situația în care prevederile existente nu mai pot susține emiterea autorizațiilor, consecințele pot fi importante pentru întregul sector al construcțiilor.

Investiții private, proiecte rezidențiale, dezvoltări comerciale și alte construcții ar putea ajunge într-o situație de incertitudine dacă autorizațiile nu mai pot fi emise în condițiile legii.

Ministerul invocă noul Cod al urbanismului

În răspunsul oficial este menționat și noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, instituit prin Legea nr. 169/2026.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, noul cadru legislativ ar trebui să simplifice și să eficientizeze elaborarea documentațiilor de urbanism prin digitalizarea procedurilor, creșterea interoperabilității dintre instituții și reducerea etapelor administrative considerate redundante.

Pentru Iași însă, problema rămâne și nimeni nu știe ce se va întâmpla cu autorizațiile de construire dacă noul PUG nu este finalizat până la termenul de 1 ianuarie 2027. Asta da, ar putea fib locate!

Răspunsul ministerului nu indică o derogare specială pentru municipiul Iași și nici un mecanism automat prin care autorizațiile să poată fi emise indiferent de stadiul noului PUG.

Ministerul mai precizează că identificarea și valorificarea oportunităților de finanțare pentru elaborarea sau actualizarea PUG-ului revin structurilor de specialitate și experților din cadrul unității administrativ-teritoriale Iași.

Finanțarea ar putea proveni, în funcție de eligibilitate, din surse naționale, regionale sau europene și ar putea acoperi inclusiv documentații de urbanism și digitalizarea proceselor administrative.

Ministerul spune că este disponibil să ofere sprijin metodologic și tehnic, însă nu își asumă în răspuns finalizarea PUG-ului și nici nu anunță o intervenție directă pentru prelungirea posibilității de autorizare.

Practic, municipiul intră într-o cursă contra cronometru. Până la 1 ianuarie 2027, administrația locală trebuie să gestioneze procedurile urbanistice astfel încât orașul să nu ajungă într-o situație în care emiterea autorizațiilor de construire să fie sistată.

Iașul este unul dintre cele mai dinamice orașe din România din punct de vedere al dezvoltării imobiliare, iar orice blocaj în autorizarea construcțiilor poate afecta nu doar dezvoltatorii, ci și investițiile, locurile de muncă, piața imobiliară și proiectele de infrastructură.

Deocamdată, mesajul Ministerului Dezvoltării este unul de sprijin pentru Primărie, nu de preluare a problemei. Administrația locală rămâne instituția care trebuie să ducă la capăt procesul.

Iar calendarul este nemilos: mai sunt doar câteva luni până la data de 1 ianuarie 2027, când Iașul ar putea intra într-un blocaj urbanistic dacă problema PUG-ului nu este rezolvată.

Carmen DEACONU