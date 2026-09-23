A8 trece Prutul! Podul Ungheni - Zagarancea avansează: macarale, tablier metalic și lucrări pe ambele maluri

Autostrada A8 face un pas spectaculos spre Prut. Lucrările la noul pod rutier dintre Ungheni și Zagarancea continuă într-un ritm susținut, iar șantierul se extinde pe ambele maluri ale râului. Constructorul lucrează atât la structura viitorului pod, cât și la drumurile de acces, pregătind una dintre cele mai importante conexiuni rutiere dintre România și Republica Moldova.

Pe partea moldovenească, activitatea este intensă. Se execută fundații pentru eșafodaje provizorii și platforme destinate macaralelor, în timp ce echipele lucrează la montarea și sudura elementelor tablierului metalic. Sunt operațiuni esențiale pentru ridicarea și asamblarea structurii care va traversa Prutul.

În paralel, constructorul este mobilizat pentru amenajarea drumului de acces. Sunt realizate lucrări de decopertare a stratului vegetal și stabilizare a terenului cu praf de ciment, etapă care pregătește infrastructura rutieră pentru viitoarea conexiune cu podul.

Podul Ungheni–Zagarancea va asigura legătura rutieră transfrontalieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova. Practic, infrastructura de peste Prut va deveni o continuare firească a autostrăzii A8, Târgu Mureș - Iași - Ungheni.

Noul obiectiv este parte integrantă din proiectul A8 și are o importanță strategică pentru conexiunea rutieră dintre Moldova românească și Republica Moldova. Odată finalizat, traseul va permite circulația în regim de autostradă până la frontiera de est și va crea o nouă conexiune modernă peste Prut.

Imaginile de pe șantier arată că proiectul nu mai este doar o linie pe hartă. Platformele pentru macarale, eșafodajele, elementele metalice și lucrările de terasament de pe malul moldovenesc indică o etapă în care viitoarea traversare a Prutului începe să prindă formă în teren.

A8 ajunge, pas cu pas, la Prut. Iar peste râu se construiește legătura care poate transforma Ungheniul într-o adevărată poartă rutieră între România și Republica Moldova.

Daniel BACIU