Serviciile Pașapoarte și Permise, relocate temporar

Sediul în care funcționează Serviciul de Pașapoarte și Serviciul de Permise și Înmatriculări Iași intră într-o transformare radicală. Clădirea de pe Bulevardul Primăverii nr. 36 va fi consolidată, modernizată și eficientizată energetic, într-un proiect cu o valoare totală de 14.59 milioane lei.

Pentru ca lucrările să nu blocheze activitatea cu publicul, cele două servicii vor fi mutate temporar într-un spațiu din zona Palas – Podu Roș.

Instituția Prefectului – Județul Iași a încheiat, pe 18 septembrie 2026, un contract cu Iulius Real Estate SRL. pentru punerea la dispoziție a noului spațiu. Suprafața destinată relocării este de 2.043,32 de metri pătrați, suficientă pentru funcționarea ambelor servicii în aceeași locație.

Contractul include și 17 locuri de parcare în curtea imobilului, precum și acces la parcarea Palas pentru 27 de autoturisme ale angajaților, în condițiile stabilite prin contract.

Un detaliu important este că Instituția Prefectului nu va plăti chirie de bază pentru spațiul pus la dispoziție. Instituția va suporta costurile utilităților aferente activității desfășurate în noua locație.

Spațiul urmează să fie predat amenajat conform planului convenit între părți, iar durata inițială a contractului este de doi ani de la data predării.

„Lucrările la clădire să nu devină problema cetățeanului”

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, spune că soluția a fost căutată astfel încât lucrările să afecteze cât mai puțin activitatea celor două servicii.

Noua locație a fost aleasă astfel încât să permită atât activitatea cu publicul și activitatea administrativă, cât și componentele logistice necesare celor două servicii. În plus, amplasarea urmărește să ofere condiții de acces cât mai bune pentru cetățeni.

Data exactă a mutării nu a fost încă anunțată. Instituția Prefectului precizează că informațiile privind data relocării și programul de funcționare în noua locație vor fi comunicate public înainte de mutarea efectivă.

Investiția de aproape 14,6 milioane de lei este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027 și vizează imobilul în care funcționează în prezent cele două servicii.

Lucrările includ consolidarea seismică a clădirii, modernizarea spațiilor interioare și a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, precum și măsuri pentru creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea accesibilității.

Proiectul prevede o reducere estimată de peste 72% a consumului anual de energie primară, alături de diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a costurilor de funcționare.

Obiectivul autorităților este ca perioada lucrărilor să aibă un impact cât mai redus asupra cetățenilor, iar activitatea să continue fără întreruperi majore. Andrei TURCU