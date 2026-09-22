* tinerii cântăreți de operă se pot înscrie până pe 25 septembrie la ediția a VII-a a masterclassului internațional „Pași spre excelență” * organizat la Iași în perioada 3–10 octombrie, programul îi aduce în fața participanților pe Vlad Iftinca și Ugo Mahieux, alături de pianista Cezara Petrescu

Iașul devine, timp de o săptămână, loc de pregătire pentru tinerii care vor să își construiască un drum în arta lirică. Masterclassul internațional „Pași spre excelență” revine între 3 și 10 octombrie, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 septembrie. Ediția din acest an reunește specialiști din mediul universitar și din instituții muzicale din Iași și Stuttgart.

Vlad Iftinca și Ugo Mahieux vin la Iași

Programul se adresează tinerilor cântăreți de operă și este organizat în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, prin Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Școala Doctorală Muzică.

Și în acest an, una dintre componentele importante ale ediției este prezența unor renumiți specialiști care activează în mediul muzical din Stuttgart. Este vorba despre ieșeanul Vlad Iftinca, vocal coach și dirijor la Staatsoper, și Ugo Mahieux, vocal coach în cadrul Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Pentru tinerii interpreți, astfel de întâlniri pot însemna nu doar lucru tehnic asupra vocii și repertoriului, ci și contact direct cu practici și cerințe întâlnite în mediul liric internațional.

De la tehnică vocală la interpretarea scenică

Un masterclass de artă lirică presupune, în mod obișnuit, lucru individual și aplicat asupra repertoriului ales de participant. Accentul cade pe control vocal, dicție, frazare, expresivitate și construcția interpretării muzicale.

În cazul tinerilor care se pregătesc pentru audiții, concursuri sau admiterea în programe avansate de studiu, întâlnirea cu vocal coach-i și muzicieni activi pe scene și în instituții europene poate aduce o perspectivă diferită asupra modului în care trebuie pregătită o arie sau construit un rol.

Ediția din acest an se înscrie astfel într-o zonă de formare specializată, adresată celor care urmăresc performanța în operă și repertoriul vocal clasic.

Coordonarea proiectului este asigurată de conf. univ. dr. Vasilica Stoiciu-Frunză și prof. univ. dr. Cezara Florentina Petrescu.

Ediția a VII-a a „Pași spre excelență” continuă astfel o serie dedicată formării tinerilor cântăreți de operă și aduce la Iași, la începutul lunii octombrie, experiență artistică și pedagogică din România și Germania.

Maura ANGHEL