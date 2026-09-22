Cinci polițiști din Iași au cucerit „Bereta neagră” în Republica Moldova!

Determinare, rezistență și o pregătire dusă la extrem! Cinci polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul pentru Acțiuni Speciale au trecut cu brio una dintre cele mai dure provocări dedicate structurilor speciale din Republica Moldova.

Constantin, Ilie, Nicolae, Aurelian și Marius au participat, pe 18 septembrie, la competiția organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în cadrul căreia s-a desfășurat temutul și prestigiosul test pentru obținerea „Beretei Negre”.

Din cei 51 de polițiști înscriși în competiție, doar 25 au reușit să treacă toate probele și să intre în posesia mult râvnitei berete. Printre cei care au rezistat până la capăt s-au aflat și cei cinci reprezentanți ai IPJ Iași.

Participanții au avut de parcurs aproximativ 18 kilometri, în cadrul unui traseu care a reunit nu mai puțin de 15 probe. Transportul de greutăți, traversarea apei, probele de tragere, deplasarea cu masca de gaze, probele de forță și rezistență au fost doar câteva dintre obstacolele care au trebuit depășite.

Printre cele mai solicitante momente s-au numărat împingerea unui camion și a unui tanc, dar și probele de sparring, fiecare etapă punând presiune pe rezistența fizică, concentrarea și capacitatea participanților de a continua atunci când oboseala își spune cuvântul.

Pentru cei cinci polițiști ieșeni, rezultatul vine după o pregătire constantă și o disciplină riguroasă. Au trecut, unul câte unul, peste toate obstacolele și au demonstrat că perseverența și capacitatea de a-ți depăși limitele pot face diferența într-o competiție în care fiecare kilometru și fiecare probă contează.

Din 51 de participanți, doar 25 au ajuns la final. Cinci dintre ei poartă acum și numele Iașului.

„Bereta Neagră” devine astfel simbolul unei performanțe obținute prin efort, rezistență și determinare.

Andrei TURCU