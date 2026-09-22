* energie verde, reciclare, tehnologii pentru mediu și soluții care pot ajunge din laborator în economie * pe 25 septembrie, cercetătorii ies în centrul Iașului, iar miza nu este doar spectacolul experimentelor, ci și descoperirea ideilor care pot deveni produse pe piață

Cercetarea ieșeană iese din laboratoare pe 25 septembrie și se mută, pentru nouă ore, în centrul orașului. Cercetători, studenți și elevi vor prezenta publicului experimente, demonstrații, tehnologii și rezultate ale unor proiecte științifice, în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Accesul este gratuit.

Iașul este unul dintre orașele participante la ediția europeană din acest an, evenimentul fiind organizat în peste 400 de orașe. Proiectul SCIENCE4FUTURE-IV, în cadrul căruia are loc manifestarea, este finanțat prin Marie Skłodowska-Curie Actions, programul Horizon Europe, și este implementat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași împreună cu mai mulți parteneri universitari și muzeali.

Energie verde, reciclare și tehnologii pentru un mediu mai curat

Una dintre cele patru direcții ale ediției 2026 este dedicată sănătății și bunăstării printr-un mediu curat. Organizatorii anunță proiecte și demonstrații legate de tehnologii prietenoase cu mediul, energie verde, riscuri naturale și antropice, gestionarea deșeurilor și reciclare.

Este și zona în care cercetarea poate fi cel mai ușor tradusă în lucruri concrete. Un material nou, un senzor, o metodă de recuperare a unor resurse din deșeuri sau o soluție pentru reducerea consumului de energie pot părea experimente de laborator, dar unele dintre ele pot deveni tehnologii utilizate ulterior de companii.

Când invenția iese din laborator și ajunge în economie

O secțiune distinctă a evenimentului este consacrată tocmai dezvoltării economice prin tehnologie și inovație. Tema urmărește felul în care rezultatele cercetării sunt transferate către economie și ajung ulterior în produsele și serviciile folosite în viața de zi cu zi.

Este o diferență importantă. Un rezultat științific poate fi valoros academic fără să ajungă vreodată pe piață. Pentru ca o invenție să devină produs sunt necesare testare, finanțare, protejarea proprietății intelectuale, parteneriate cu firme și, uneori, ani de dezvoltare.

De aceea, la Noaptea Cercetătorilor vom căuta nu doar experimentele care atrag publicul, ci și prototipurile ieșene care ar putea avea o viață după 25 septembrie.

Copiii, față în față cu oamenii care fac știință

O altă componentă a ediției este dedicată elevilor. Secțiunea „Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală” mizează pe experimente, activități practice și contactul direct dintre copii și cercetători.

Pentru un copil, cercetarea nu mai înseamnă astfel doar formule și definiții din manual. Poate vedea cum funcționează o tehnologie, poate pune întrebări și, mai ales, îl poate întâlni pe omul care a construit-o.

Noaptea Cercetătorilor va aduce în același loc universități, centre de cercetare, școli, organizații și reprezentanți ai mediului economic. Publicul va putea participa la prezentări, expoziții, experimente, concursuri, ateliere și jocuri.

Dar pentru Iași, povestea cea mai bună s-ar putea afla într-un obiect încă fără nume comercial, așezat pe o masă în fața unui cercetător.

Maura ANGHEL