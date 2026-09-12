* tichetul social pentru copiii din familii defavorizate a ajuns la 265 de lei pe lună * banii nu sunt însă garantați: acordarea lor depinde de prezența regulată la grădiniță

Pentru familiile cu venituri foarte mici, 265 de lei pot conta de la o lună la alta. Este suma acordată pentru a-i ține pe copiii vulnerabili în sistemul de educație preșcolară. La Iași, însă, începutul noului an școlar ridică o întrebare aproape absentă din dezbaterea publică: câți copii pierd acest sprijin pentru că lipsesc de la grădiniță?

Tichetul pentru grădiniță a ajuns la 265 de lei

Valoarea stimulentului educațional acordat copiilor din familii defavorizate a fost majorată în 2026. Legea stabilește în prezent un cuantum minim egal cu 0,4 din Indicatorul Social de Referință pentru fiecare copil beneficiar. Direcția de Asistență Socială Iași anunță pentru beneficiarii din municipiu un tichet social de 265 de lei pe lună, acordat în perioada anului școlar. Noul cuantum este aplicat începând cu luna mai 2026. Banii pot fi folosiți pentru alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte și rechizite, adică exact pentru cheltuielile care apasă cel mai mult asupra unei familii cu venituri reduse. Dar cei 265 de lei vin cu o condiție esențială.

Prezența copilului este urmărită lună de lună

Legea 248/2015 leagă acordarea stimulentului educațional de frecvența regulată la grădiniță. În termenii legii, aceasta înseamnă prezența zilnică în luna monitorizată, exceptând absențele considerate motivate. Un copil poate lipsi din motive medicale fără ca familia să piardă automat tichetul, dar părinții trebuie să prezinte documentele justificative. Sunt permise și învoirile acordate de părinți, însă în limita a trei zile pe lună, cu anunțarea cadrelor didactice. În mod obișnuit, absențele motivate nu trebuie să depășească jumătate din zilele de grădiniță ale lunii.

Așadar, nu orice absență înseamnă pierderea celor 265 de lei. Dar atunci când condiția de frecvență nu este îndeplinită, familia poate rămâne fără stimulentul aferent lunii monitorizate.

Când sărăcia produce chiar absențele care taie ajutorul

Programul a fost creat tocmai pentru a-i ține pe copiii vulnerabili în grădiniță. Legea vorbește explicit despre stimularea participării la învățământul preșcolar și creșterea accesului la educație pentru copiii proveniți din familii defavorizate. Există însă o contradicție care merită măsurată.

Copilul care lipsește poate proveni tocmai din familia care are cele mai multe dificultăți: venituri reduse, acces dificil la transport, probleme locative, boală sau imposibilitatea părinților de a gestiona constant drumurile și actele necesare.

În astfel de cazuri, cei 265 de lei nu mai sunt doar un stimulent educațional. Devin un indicator al unei probleme sociale mai mari.

Important nu este doar câți copii primesc tichetul, ci și câți ies temporar din program și de ce.

Teona SOARE