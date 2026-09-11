39 de autobuze urcă zilnic Copoul, la orele de vârf

Tramvaiele au fost retrase temporar din Copou, însă zona nu a rămas fără legături cu restul orașului. CTP Iași a mutat presiunea pe autobuze, iar cifrele arată amploarea mobilizării. În intervalul orar 07 - 09, sunt programate 34 de autobuze, la care se adaugă alte cinci curse speciale pentru elevi.

Practic, în fiecare dimineață, 39 de mijloace de transport sunt pregătite să preia fluxul de călători care se îndreaptă spre Copou. Este o mobilizare importantă, într-o zonă în care transportul public trebuie să facă față unui număr ridicat de pasageri, în special la începutul zilei.

Pe relația Piața Unirii - Copou sunt programate opt autobuze. Traseul 28 este deservit de cinci autobuze, cărora li se adaugă două curse suplimentare, în timp ce traseul 36 are șase autobuze și încă două curse suplimentare. Pe traseul 42 circulă cinci autobuze și este introdusă o cursă suplimentară, iar traseul 52 beneficiază de trei autobuze și două curse suplimentare.

Cinci curse speciale pentru elevi

O atenție specială a fost acordată și elevilor care trebuie să ajungă dimineața în zona Copou. Cinci curse speciale au fost introduse pentru aceștia. Două circulă pe traseul 3, Dancu - Copou, una pe traseul 1, Țuțora - Copou, iar alte două pe traseul 9, Tehnopolis - Copou.

Mobilizarea nu se limitează însă la prima parte a zilei. În perioadele cu cerere ridicată, respectiv 07 - 09 și 12 – 17.30, capacitatea de transport este adaptată în funcție de fluxul de călători.

După-amiaza, cele 34 de autobuze continuă să deservească zona, fără cele cinci curse speciale pentru elevi, programate dimineața.

Lucrările la șine schimbă temporar imaginea transportului din Copou. Tramvaiele au dispărut de pe traseu, iar autobuzele au preluat misiunea de a ține zona conectată. Carmen DEACONU