Nu trebuie neapărat să scoți bani din buzunar pentru a petrece un weekend întreg prin Iași. În perioada 11–13 septembrie, orașul adună zeci de evenimente: concerte, expoziții, târguri, activități pentru copii, automobile istorice, spectacole, filme și întâlniri în aer liber. Cele mai multe se concentrează în Copou, zona centrală și în jurul Palatului Culturii.

Vineri seara începe cu muzică, balet și târguri

Weekendul începe încă de vineri, 11 septembrie. De la ora 19:00, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Moldova” susține în Amfiteatrul Palas concertul „A fost odată ca niciodată…”, cu intrare liberă.

Tot în zona Palas poate fi vizitat Târgul Național „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață”, unde sunt reunite piese lucrate manual, demonstrații și produse realizate de meșteri populari. În aceeași zonă se desfășoară și Art East Fashion Weekend, iar expoziția cu dragoni animatronici poate fi văzută gratuit.

În Copou, Parcul Expoziției intră în atmosfera de toamnă cu Festivalul Tradițional „De bun must și pastramă după gust”, programat pe toate cele trei zile ale weekendului.

Pentru cei care preferă sala de spectacol, Opera Națională Română Iași programează vineri și sâmbătă, de la 18:30, baletul „Romeo și Julieta”, pe muzica lui Serghei Prokofiev. Biletele sunt între 70 și 160 de lei.

Sâmbătă, producătorii locali ocupă centrul atenției

Pe 12 septembrie se deschide și târgul „Bunătăți la Iași”, în curtea Direcției pentru Agricultură Județeană. Programul este 10:00–17:00, atât sâmbătă, cât și duminică.

La standuri se găsesc produse aduse direct de producătorii locali: fructe și legume, pâine și produse de patiserie, dulcețuri, brânzeturi, afumături, mezeluri și vinuri.

Familiile cu copii au și ele variante. Sâmbătă, la Sala Unirii – Cinema Victoria, este programat „Pinocchio”, de la ora 12:00, iar între 12:00 și 20:00 copiii pot participa gratuit la activitățile LEGO NINJAGO din zona Palas.

Pentru cei care vor să descopere orașul la pas este programat și un tur pietonal gratuit al Iașului, sâmbătă dimineață.

Duminică, automobilele istorice și pompierii ajung la Palat

Una dintre cele mai spectaculoase zile este duminică, 13 septembrie. Piața Palatului Culturii găzduiește, între 11:00 și 17:00, Retroparada Toamnei Iași 2026. Automobile și motociclete istorice vor putea fi văzute gratuit de public.

La numai câțiva pași, ISU Iași marchează Ziua Pompierilor din România printr-o expoziție amplă de tehnică de intervenție, între 10:00 și 18:00. Vor fi expuse autospeciale de stingere, motociclete, UTV-uri, platforme pentru intervenții la înălțime, unități de terapie intensivă mobilă, autospeciala pirotehnică și roboți utilizați în misiuni. Accesul este gratuit.

Tot duminică, pe pietonalul Ștefan cel Mare este programat un târg de adopții pentru câinii din Adăpostul Municipal Tomești, între orele 12:00 și 20:00.

Teatru și film pentru finalul weekendului

Copiii pot vedea duminică, de la 12:00, spectacolul „Povestea celor trei purceluși… altfel”, la Sala Unirii, iar Teatrul „Luceafărul” programează „Hansel și Gretel” de la 17:30.

La Cinema Victoria, de la 18:00, este anunțată proiecția filmului „Hoinari prin munți”, în prezența regizorului Cosmin Dumitrache și a protagoniștilor Dinu și Marlene Mititeanu.

Pentru cei care vor doar o plimbare prin oraș, traseul poate fi făcut aproape integral fără bilet: târgurile și expozițiile în aer liber, concertul Filarmonicii, activitățile pentru copii, Retroparada și expoziția pompierilor transformă weekendul 11–13 septembrie într-unul dintre cele mai încărcate din calendarul de început de toamnă al Iașului. Tania DAMIAN