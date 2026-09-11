Toamna începe cu gust de must în Copou. De vineri, 11 septembrie, până duminică, 13 septembrie, Parcul Expoziției găzduiește Festivalul Tradițional „De bun must și pastramă după gust”, un eveniment care aduce la Iași produse specifice sezonului și un program de muzică populară cu peste 20 de interpreți și formații.

Trei zile de must și pastramă în Copou

Mustul proaspăt și pastrama sunt produsele în jurul cărora este construit festivalul programat în acest weekend în Parcul Expoziției. Evenimentul începe vineri, 11 septembrie, și se încheie duminică, 13 septembrie 2026, iar accesul publicului este gratuit în toate cele trei zile.

Manifestarea combină componenta gastronomică și târgul de produse de sezon cu spectacole în aer liber. Organizatorii au anunțat standuri dedicate produselor tradiționale, în centrul atenției fiind mustul obținut din recolta din această toamnă și pastrama.

Festivalul este organizat de ExpoTexStil, alături de partenerul La Prânz și producători din zona gastronomiei locale. Pentru comercianți au fost anunțate anterior categorii precum must, produse de casă, plăcinte, miere, fructe de sezon și obiecte realizate de artizani.

Peste 20 de artiști anunțați la Iași

Târgul din Copou nu se limitează la zona gastronomică. Pe scena amenajată în parc sunt programați, pe parcursul celor trei zile, peste 20 de interpreți și grupuri de muzică populară.

Printre numele anunțate se află Constantin Bahrin, Grigore Gherman, Radu Ille, Claudia Martinică, Brândușa Covălciuc Ciobanu, Silvia Zagoreanu, Ștefana Dînca, Nicolaie Turcu, Grupul Folcloric „Flori din Apuseni”, Valentin Constantin Ciurcă, Ștefan Deaconița, Cristinel Iordăchioaia, Maria Tucan, Petronela Popa, Andrei Sălăgeanu, Iolanda Avram și Leonard Rotaru.

Programul artistic este împărțit pe toate cele trei zile, însă în informațiile publice consultate nu este indicat un orar complet, pe ore, pentru fiecare recital.

Intrarea la festival este gratuită

Pentru ieșenii care vor să ajungă în Copou în acest weekend, cele trei informații importante sunt clare: 11–13 septembrie, Parcul Expoziției și intrare liberă.

Organizatorii nu au publicat însă, în informațiile disponibile până acum, o listă completă de prețuri pentru must, pastramă și celelalte produse comercializate la standuri. Acestea vor putea fi comparate direct la fața locului.

Festivalul vine chiar la începutul perioadei în care în podgoriile Moldovei începe culesul strugurilor, iar mustul proaspăt reapare în piețe, târguri și gospodării. În Copou, tradiția este transformată într-un eveniment de trei zile, cu gastronomie și muzică populară în aer liber. Tania DAMIAN