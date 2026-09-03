Criza profesorilor se adâncește. Școlile ieșene caută cu disperare cadre didactice

Lista posturilor vacante din învățământul ieșean (actualizată de ISJ Iași, miercuri) continuă să surprindă prin amploare - 603 posturi. După fizică, chimie, educație tehnologică, muzică și sport, o nouă parte a listei arată că deficitul de cadre didactice pătrunde până în nucleul sistemului educațional: clasele primare, disciplinele fundamentale și învățământul tehnologic.

Unul dintre cele mai puternice semnale vine din zona informaticii și tehnologiei informației. Posturile vacante apar în școli din Moșna, Hârlău, Târgu Frumos, Răchiteni, Stornești, Sirețel, Tansa, Domnița, Țigănași și Todirești. Practic, într-o perioadă în care competențele digitale sunt prezentate drept esențiale pentru viitorul copiilor, există încă unități de învățământ care caută profesori pentru aceste discipline.

Și mai spectaculoasă este însă situația de la învățământul primar. Lista cuprinde numeroase posturi pentru învățători, institutori sau profesori pentru învățământul primar. Sunt poziții disponibile atât în localități rurale precum Ulmi, Ciortești, Coarnele Caprei, Costuleni, Cilibiu, Cotu lui Ivan, Popești, Ruginoasa, Poieni, Șipote, Uda, Tătăruși, Runcu, Hermeziu și Țuțora, cât și în municipiul Iași.

Tot mai multe posturi vacante în urban

În oraș apar posturi la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, „Ion Simionescu”, „Mihai Codreanu”, „Nicolae Iorga”, „Otilia Cazimir” și „Vasile Conta”, dar și la Liceul Teoretic „Ion Neculce”. Situația este cu atât mai relevantă cu cât vorbim despre etapa în care se pun bazele întregului parcurs școlar. Lipsa unui cadru didactic disponibil aici nu mai este doar o problemă administrativă, ci poate deveni o provocare directă pentru organizarea claselor.

Nici limbile străine nu scapă de valul posturilor vacante. Limba engleză apare în unități din Iași, Tomești, Sirețel, Aroneanu, Avântu și Târgu Frumos, în timp ce limba franceză este prezentă în numeroase școli și licee din municipiu și județ. Apar posturi inclusiv la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” și Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani, dar și la unități din Podu Iloaiei, Borosoaia sau Zagavia. Sunt consemnate inclusiv posturi pentru limba germană, greacă veche, latină, rusă, spaniolă și limba rromani-maternă.

Matematica, una dintre disciplinele de bază ale școlii, figurează la rândul ei cu numeroase poziții disponibile. Lista se întinde de la școli profesionale și gimnaziale din Cozmești, Dagâța, Ipatele, Lețcani și Mădârjac până la unități din Iași, Hârlău, Târgu Frumos, Rediu, Țigănași și Trifești. Este încă un indiciu că deficitul nu se concentrează într-o singură nișă.

Luptă pentru specialiști, în învățământul profesional și tehnologic

Dar dacă materiile teoretice sunt o problemă, învățământul profesional și tehnologic pare să ducă o adevărată luptă pentru specialiști. Sunt numeroase posturi pentru pregătire și instruire practică în agricultură, alimentație publică, construcții, electronică, electrotehnică, energetică, mecanică, textile, transporturi, prelucrarea lemnului și protecția mediului.

La mecanică, de exemplu, apar poziții la unități din Dagâța, Lungani, Iași, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos și Miroslava. La transporturi sunt căutați profesori și instructori la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” și Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții din Iași.

Este imaginea unui sistem care trebuie să pregătească elevii pentru meserii concrete, dar care se confruntă chiar el cu dificultăți în găsirea specialiștilor care să-i pregătească.

Deficitul nu privește doar predarea materiilor clasice

Un capitol aparte îl reprezintă serviciile de sprijin educațional. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași are mai multe posturi pentru profesori-consilieri școlari, profesori itineranți și de sprijin și logopezi. În același timp, unitățile de învățământ special din Iași și Pașcani caută profesori-educatori și specialiști în psihopedagogie specială.

Asta înseamnă că deficitul nu privește doar predarea materiilor clasice. Sunt căutați și oamenii care trebuie să ofere sprijin copiilor, să intervină în dificultăți de învățare, să consilieze și să susțină integrarea educațională.

Privită în ansamblu, lista transmite un mesaj extrem de puternic: școala ieșeană are nevoie de oameni aproape peste tot. În mediul rural, problema este vizibilă prin multitudinea localităților care apar repetat. În municipiu, ea se vede prin posturile disponibile chiar la colegii, licee și școli cunoscute.

Pe de o parte, pentru cadrele didactice și pentru cei care vor să intre în sistem, lista înseamnă oportunități numeroase și o piață educațională cu multe uși deschise. Pe de altă parte, pentru școli și elevi, fiecare catedră neocupată înseamnă o nouă provocare: găsirea rapidă a unui profesor capabil să preia disciplina și să asigure continuitatea procesului educațional.

Problema nu ține doar de numărul de posturi vacante pe hârtie, ci de câte dintre ele vor rămâne neocupate când începe efectiv școala. Acolo se va vedea dimensiunea reală a problemei.

Carmen DEACONU