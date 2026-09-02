* din 2027, locuitorii Iașului vor putea folosi RO Wallet pentru identificare și pentru păstrarea unor documente oficiale direct pe telefon * prima versiune de test este programată pentru 31 octombrie 2026

Buletinul, permisul de conducere și, ulterior, diplome sau alte documente oficiale vor putea ajunge în telefonul ieșenilor prin RO Wallet. Portofelul digital pregătit de România ar urma să fie lansat oficial pe 14 ianuarie 2027 și va putea fi folosit atât în relația cu instituțiile, cât și cu firmele care vor integra sistemul.

RO Wallet intră la testare în această toamnă

Pentru ieșeni, RO Wallet ar putea elimina o parte dintre situațiile în care sunt cerute copii după actul de identitate, permis sau alte documente.

Prima versiune de test este programată pentru 31 octombrie 2026. Proiectul trebuie să treacă apoi prin testele de interoperabilitate și certificare, iar lansarea publică este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027.

Aplicația va putea păstra și transmite electronic date oficiale despre titular. În prima etapă sunt vizate datele de identificare, dovada adresei și permisul de conducere în format digital.

Ulterior, sistemul va putea include diplome, certificate profesionale și alte acreditări electronice.

Diplomele ieșenilor vor putea fi verificate digital

Pentru un centru universitar precum Iașul, una dintre utilizările importante va fi cea legată de educație și angajare. O diplomă sau o calificare introdusă în portofelul digital va putea fi prezentată și verificată electronic, fără transmiterea repetată a unor copii scanate. Același sistem va putea fi utilizat pentru identificarea unei persoane la accesarea serviciilor publice, deschiderea unui cont bancar, semnarea unor documente sau în relația cu un angajator. Asta nu înseamnă că toate instituțiile din Iași vor utiliza RO Wallet din prima zi. Integrarea efectivă va depinde de conectarea instituțiilor și companiilor la infrastructura noului sistem.

Nu va mai trebui transmis întregul act

RO Wallet este construit astfel încât utilizatorul să poată furniza numai datele necesare într-o anumită situație.

Dacă un serviciu trebuie doar să verifice dacă o persoană are peste 18 ani, de exemplu, sistemul va putea confirma această condiție fără transmiterea tuturor informațiilor înscrise în cartea de identitate.

Ieșeanul va putea astfel să decidă ce date transmite și cui.

Portofelul românesc face parte din sistemul european de identitate digitală. Documentele compatibile vor putea fi utilizate și în alte state ale Uniunii Europene, după aceleași standarde tehnice.

Pentru ieșenii care lucrează, studiază sau călătoresc în alte state UE, schimbarea poate însemna inclusiv posibilitatea de a dovedi identitatea sau anumite calificări direct din telefon.

RO Wallet va fi gratuit. Prima etapă importantă este programată pentru 31 octombrie 2026, iar lansarea publică pentru 14 ianuarie 2027.

Dan DIMA