* pentru seria a 9-a de bilete de tratament, Casa Județeană de Pensii Iași a avut 2.455 de cereri în alocarea automată * doar 236 au primit loc din prima, iar 2.219 au rămas nerepartizate * ulterior, au mai fost realocate 52 de bilete

Cererea pentru tratament balnear este de peste zece ori mai mare decât numărul locurilor repartizate inițial la Iași. Pentru seria cu intrări de la începutul lunii septembrie, numai 9,6% dintre cele 2.455 de solicitări au primit bilet la prima alocare.

2.219 de cereri au rămas fără loc

Casa Județeană de Pensii Iași a repartizat inițial 236 de bilete de tratament pentru seria a 9-a. În același timp, lista solicitărilor pentru care nu s-a găsit un loc cuprinde 2.219 cereri. În total, în această etapă au fost procesate 2.455 de solicitări. Procentul celor care au prins un loc din prima este de 9,6%. Ceilalți au primit în dreptul solicitării mențiunea „Nu sunt locuri”.

Pe lista celor nerepartizați apar inclusiv cereri depuse pe 26 ianuarie, cu mai bine de șapte luni înaintea seriei din septembrie. Ultimele solicitări incluse sunt din 3 august.

52 de bilete au fost recuperate prin realocare

După prima repartizare, CJP Iași a făcut o realocare automată. Alte 52 de cereri au primit bilete, documentul fiind emis pe 25 august și valabil până pe 27 august.

Locurile realocate au fost pentru Herculane, Covasna, Căciulata, Călimănești, Felix, Vatra Dornei, Nicolina, Amara, Eforie Nord, Neptun, Slănic Moldova, 1 Mai și Sângeorz-Băi. Intrările sunt programate între 2 și 7 septembrie. În total, prima repartizare și realocarea au dus numărul biletelor acordate la 288.

Felix, Vatra Dornei și Herculane, printre opțiunile repetate

Listele celor rămași fără loc arată o presiune mare pe câteva stațiuni. Felix, Vatra Dornei, Herculane, Covasna, Slănic Moldova, Sovata, Techirghiol și Mangalia apar repetat între primele trei preferințe completate de solicitanți.

Sunt numeroase cazuri în care pensionarii au trecut două sau trei variante și nu au primit loc în niciuna dintre ele. La prima repartizare, însă, au fost acordate bilete inclusiv pentru Nicolina, Felix, Covasna, Vatra Dornei, Herculane, Căciulata, Mangalia, Eforie Nord și Târgu Ocna.

Dan DIMA