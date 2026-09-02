* recolta 2026 intră pe piață, iar diferențele de preț sunt mari * la Iași, strugurii pentru vin sunt oferiți de la 1 leu/kg, în timp ce Busuioaca de Bohotin ajunge la 5,5 lei/kg * la Stațiunea Viticolă Iași, producția este estimată la peste 7,5–8 tone la hectar

Septembrie deschide piața strugurilor de vin în Iași. La Răducăneni, producătorii cer 1,70–2 lei/kg, la Cotnari apar oferte de 3 lei/kg, iar Muscat Ottonel este scos la vânzare cu 4,50 lei/kg. Pentru Busuioaca de Bohotin, prețul cerut ajunge la 5,50 lei/kg. Sunt prețuri din anunțurile de vânzare, nu cotații oficiale, dar arată cât de mare este diferența dintre soiuri înaintea campaniei de cules.

De la 1 leu la 5,5 lei pentru un kilogram

Primele oferte ale toamnei arată o piață extrem de fragmentată. În județul Iași există struguri pentru vin oferiți cu 1 leu/kg, în timp ce la Răducăneni prețurile sunt de 1,70–2 lei/kg. La Cotnari, strugurii sunt listați și la 3 lei/kg, iar pentru Muscat Ottonel se cer 4,50 lei/kg. Busuioaca de Bohotin urcă la 5,50 lei/kg. O mare parte dintre prețuri sunt negociabile. Diferențele devin importante la câteva tone de recoltă. La o producție de 8.000 kg, vânzarea cu 1 leu/kg înseamnă încasări brute de 8.000 de lei. La 2 lei/kg sunt 16.000 de lei, iar la 4 lei/kg valoarea urcă la 32.000 de lei. Din acești bani trebuie acoperite însă lucrările din vie, recoltarea și transportul.

Stațiunea Viticolă Iași estimează peste 7,5–8 tone la hectar

Campania mare de recoltare este foarte aproape. Oficialii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași au anunțat că instituția se pregătește să înceapă culesul în jurul datei de 7 septembrie, în funcție de acumularea zaharurilor în struguri. Stațiunea are 125 de hectare, dintre care 75 de hectare de vie pe rod, cu soiuri precum Fetească Albă, Fetească Regală, Muscat Ottonel, Chardonnay și Golia. Estimarea pentru recolta din acest an este de peste 7.500–8.000 kg/ha. Seceta din iulie și august și temperaturile de 35–40 de grade au produs însă arsuri pe struguri și frunze.

Culesul scumpește kilogramul de struguri

Problema imediată pentru exploatațiile viticole este forța de muncă. Lipsa oamenilor s-a resimțit și în ultimii ani, iar în 2026, costul legal al muncii a crescut. De la 1 iulie, salariul minim brut este de 4.325 de lei lunar, respectiv 25,949 lei/oră. Pentru zilieri, plata nu poate coborî sub salariul minim pe oră, iar legea prevede plata echivalentului a cel puțin opt ore chiar dacă activitatea convenită într-o zi este mai scurtă. Rezultă un minimum de aproximativ 207,6 lei brut pentru un zilier pe zi. Pentru zece oameni chemați la cules, numai remunerația minimă ajunge la peste 2.075 de lei pe zi, înainte de alte cheltuieli.

În următoarele săptămâni, confruntarea se mută astfel din vie în piață: cine are struguri buni încearcă să obțină un preț cât mai mare, iar cumpărătorii caută cantități suficiente înainte ca sezonul de vinificație să intre în plin.

Dan DIMA