Motorina sparge pragul psihologic, la Iași: 9,97 lei/litru

Motorina standard a coborât astăzi sub pragul de 10 lei pe litru, iar diferența nu este una simbolică: șase stații Petrom din municipiu afișează același preț, 9,97 lei/litru. Pentru prima dată după o perioadă în care prețurile carburanților au apăsat puternic asupra bugetelor, șoferii pot face plinul fără să mai treacă de bariera psihologică de 10 lei.

Prețul de 9,97 lei/litru este afișat la Petrom pe strada Colonel Langa nr. 19, Calea Chișinăului nr. 102-104, Șoseaua Sărărie nr. 78, Șoseaua Păcurari nr. 92, strada Tabacului și Bulevardul Nicolae Iorga 6M.

Diferența față de concurență este mică la prima vedere, dar devine vizibilă atunci când se face plinul. La 50 de litri, motorina la 9,97 lei ajunge la 498,50 lei. La 10,03 lei/litru, costul urcă la 501,50 lei, iar la 10,23 lei/litru ajunge la 511,50 lei.

Cu alte cuvinte, între cel mai mic și cel mai mare preț din lista stațiilor monitorizate există o diferență de 26 de bani pe litru, adică 13 lei la un rezervor de 50 de litri.

Imediat peste pragul de 10 lei se află mai multe stații. Rompetrol, OMV și MOL afișează 10,03 lei/litru, în timp ce Socar are prețuri de 10,14 și 10,19 lei/litru, în funcție de stație. Lukoil ajunge la 10,23 lei/litru în stațiile incluse în monitorizare.

Harta prețurilor arată astfel o situație extrem de interesantă pentru piața ieșeană: Petrom a spart pragul de 10 lei, în timp ce o mare parte dintre competitorii direcți au rămas imediat deasupra lui.

Pentru șoferi, cei trei bani diferență dintre 9,97 și 10 lei au și o puternică încărcătură psihologică. Un plin care începe cu cifra „4” și unul care trece de 500 de lei sunt percepute foarte diferit, chiar dacă diferența este de doar 1,50 lei la 50 de litri. Daniel BACIU