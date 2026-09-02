Opera Iași deschide stagiunea aniversară cu „Trubadurul”

Opera Națională Română din Iași deschide stagiunea 2026-2027 cu două reprezentații ale operei „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi. Noua stagiune are o semnificație aparte: teatrul liric ieșean marchează 70 de ani de la primul spectacol din istoria instituției.

„Trubadurul” deschide noua stagiune a Operei Iași

Opera Națională Română din Iași începe stagiunea 2026-2027 cu unul dintre marile titluri ale repertoriului liric universal. „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi, va fi prezentat sâmbătă și duminică, în Sala Mare, ambele spectacole fiind programate de la ora 18:30.

Opera în patru acte a avut premiera mondială la Roma, la 19 ianuarie 1853, și a devenit una dintre creațiile emblematice ale compozitorului italian.

În spectacolele de la Iași vor evolua soliști invitați, alături de soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Naționale Române din Iași. Conducerea muzicală îi aparține dirijorului David Crescenzi.

Deschiderea are loc într-un moment important pentru instituția ieșeană. În stagiunea 2026-2027 se împlinesc 70 de ani de la primul spectacol din istoria teatrului liric ieșean, aniversare care va marca programul artistic al perioadei următoare.

Septembrie aduce Verdi, Bizet, Prokofiev și un concert la Palat

Programul lunii septembrie continuă pe 8 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare, cu „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet.

Pe 11 și 12 septembrie, tot de la ora 18:30, publicul va putea urmări „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev.

Giuseppe Verdi revine în program pe 15 și 16 septembrie, când Opera Iași prezintă „Traviata”, în două reprezentații programate în Sala Mare, de la ora 18:30.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale începutului de stagiune va avea loc pe 19 septembrie. De la ora 20:00, Esplanada Operei Iași va găzdui ediția a XV-a a spectacolului „Magia serii în sunet și lumină”.

Luna se încheie pe 29 septembrie, de la ora 18:30, cu „Concert la Palat”, eveniment programat la Palatul Culturii din Iași.

Noua stagiune începe astfel cu un program concentrat, care aduce în fața publicului operă, balet și concerte, într-un an aniversar pentru una dintre cele mai importante instituții culturale din Iași.