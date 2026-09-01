Angela Gheorghiu a ajuns marți, 1 septembrie, pentru prima dată la Opera Națională Română Iași, unde a fost întâmpinată de managerul instituției, tenorul Andrei Fermeșanu.

Repetiții la Iași înaintea concertului de la Suceava

Angela Gheorghiu va concerta la Suceava acompaniată de Orchestra Operei Naționale Române Iași. Repetițiile din Sala Mare pregătesc această colaborare artistică și aduc împreună una dintre cele mai cunoscute soprane române și ansamblul liric ieșean.

Angela Gheorghiu are în spate o carieră internațională construită pe unele dintre cele mai importante scene de operă ale lumii, iar prezența sa la Iași transformă repetiția într-un reper pentru instituție.

Momentul are și o puternică dimensiune simbolică: într-un teatru liric cu aproape 70 de ani de istorie, vocea Angelei Gheorghiu a răsunat acum, pentru prima dată, în Sala Mare.

Prima întâlnire dintre Angela Gheorghiu și scena Operei ieșene

Concertul propriu-zis va avea loc la Suceava, însă una dintre etapele esențiale ale pregătirii sale se desfășoară la Iași. Aici, soprana lucrează împreună cu Orchestra Operei ieșene, înaintea apariției din 4 septembrie.

Pentru publicul și lumea culturală din Iași, rămâne însă imaginea unei premiere: Angela Gheorghiu, primită de managerul Andrei Fermeșanu și urcând pentru prima dată pe scena Operei Naționale Române Iași. Clara DIMA