Se deschide drumul alternativ de sub Pasajul Socola, înaintea unui șantier de 18 luni

* noua rută are aproximativ 1,4 kilometri și a fost amenajată prin înființarea unei treceri la nivel cu calea ferată Iași - Ungheni * până pe 13 septembrie, Pasajul Socola va rămâne deschis în ambele sensuri, după care lucrările de consolidare vor începe efectiv * pasajul nu va fi închis complet, însă circulația va fi restrânsă la jumătate

Iașul intră într-o nouă etapă a marilor lucrări de infrastructură, iar una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului se pregătește pentru o transformare radicală. Vineri, 4 septembrie 2026, va fi deschis circulației drumul alternativ creat pentru a prelua o parte din traficul care va fi afectat de lucrările de consolidare a Pasajului Socola. Este soluția prin care municipalitatea încearcă să evite blocarea completă a uneia dintre principalele legături dintre Bucium și Podu Roș.

Noua rută are aproximativ 1,4 kilometri și a fost amenajată prin înființarea unei treceri la nivel cu calea ferată Iași - Ungheni. Investiția se ridică la 10,4 milioane de lei, iar miza este uriașă: odată cu intrarea în șantier a Pasajului Socola, traficul din zonă va fi reorganizat pentru o perioadă estimată la 18 luni.

Pasajul nu va fi închis complet

Drumul alternativ va funcționa în sens unic dinspre Bucium spre Podu Roș, pe traseul strada Trei Fântâni – drumul de acces către rampa CF – strada Mihail Sturza – ieșire în strada Bucium, în zona Bularga.

Practic, municipalitatea creează o nouă supapă pentru traficul care altfel ar fi fost obligat să traverseze pasajul aflat în lucrări.

Momentul decisiv va veni însă luni, 14 septembrie. Până pe 13 septembrie, Pasajul Socola va rămâne deschis în ambele sensuri, după care lucrările de consolidare vor începe efectiv. Pasajul nu va fi închis complet, însă circulația va fi restrânsă la jumătate.

Schema este clară: dinspre Podu Roș spre Bucium se va circula pe Pasajul Socola, într-un singur sens, iar dinspre Bucium spre Podu Roș traficul va fi deviat pe noua rută peste calea ferată. Regulile se aplică inclusiv mijloacelor de transport public.

Șantierul promite să fie unul dintre cele mai importante proiecte rutiere ale Iașului din următorii ani. Pasajul, construit în 1960 și lung de aproximativ 450,7 metri, va fi reabilitat complet. Nu este vorba doar despre reparații: proiectul prevede creșterea numărului de benzi de la patru la cinci, cu două benzi pe direcția Bucium–Podu Roș și trei pe sensul Podu Roș–Bucium.

În plus, pasajul va primi două trotuare pietonale de câte doi metri, iar infrastructura va fi adusă la un nivel superior în ceea ce privește gabaritul și clasa de încărcare.

Valoarea contractului de lucrări este de 41,7 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a proiectului ajunge la 64 de milioane de lei.

Municipalitatea pregătește deja o altă intervenție importantă în zonă

Clădirea de pe șoseaua Bucium nr. 7–9, la intersecția cu strada Trei Fântâni, urmează să fie demolată după obținerea autorizației de dezafectare. Imobilul și terenul de aproximativ 70 de metri pătrați au fost achiziționate de Primărie tocmai pentru reorganizarea intersecției.

Se urmărește crearea unei benzi mai largi pentru virajele către strada Trei Fântâni și bulevardul Poitiers. Municipalitatea estimează că această intervenție va permite separarea fluxurilor de trafic, inclusiv pentru autovehiculele de mare tonaj, reducând riscul de accidente și timpii de așteptare.

Astfel, ceea ce pare la prima vedere doar un simplu drum ocolitor devine, de fapt, piesa-cheie pentru una dintre cele mai mari operațiuni de modernizare rutieră din sudul Iașului.

În următoarele 18 luni, șoferii vor trebui să se adapteze unei noi realități în zona Bucium–Podu Roș. Dar la final, Iașul ar urma să aibă un Pasaj Socola complet reabilitat, mai încăpător și mai sigur, o rută alternativă funcțională și o intersecție reorganizată.

Daniel BACIU