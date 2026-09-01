* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași începe seria participărilor la festivalurile acestei toamne cu „Digul și alte povestiri”, cel mai recent spectacol montat de Radu Afrim la CUB * producția va fi prezentată pe 4 septembrie la SEAS 2026, la Constanța, iar pe 12 septembrie va ajunge la Chișinău

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași se pregătește pentru prima participare la un festival în noua stagiune. Pe 4 septembrie, pe scena SEAS 2026 – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanța, va fi prezentat spectacolul „Digul și alte povestiri”, după proze de György Dragomán.

Este cel mai recent spectacol montat de Radu Afrim la CUB și una dintre producțiile cu care Naționalul ieșean deschide seria deplasărilor festivalieri din această toamnă.

Din distribuție fac parte actori și colaboratori ai Teatrului Național din Iași: Daniel Busuioc, Călin Chirilă, Dragoș Codrescu, Răzvan Conțu, Ionuț Cornilă, Pușa Darie, Dumitru Georgescu, Tatiana Ionesi, Mălina Lazăr, Ada Lupu, Cosmin Maxim, Iulia Rotaru și Horia Veriveș. Radu Afrim semnează regia, scenariul și universul sonor al producției.

Scenografia este realizată de Oana Micu, aflată la prima colaborare cu trupa ieșeană. Video designul și video mappingul sunt semnate de Andrei Botnaru și Andrei Cozlac, iar light designul îi aparține lui Nichita Teodorescu, aflat și el pentru prima dată în echipa unei producții a Naționalului ieșean. Asistent de regie este Mihaela Crețu, iar asistent de scenografie, Miruna Rădulescu. Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani.

Proze de György Dragomán, transformate în spectacol de Radu Afrim

Scenariul producției are la bază texte scrise de autorul maghiar György Dragomán pe parcursul unei lungi perioade de timp și reunite ulterior în volumele „Corul leilor” („Oroszlánkórus”) și „Sistemrestart”.

„Corul leilor” a fost publicat în 2015 în Ungaria, iar în 2020 a apărut și în România, la Editura Polirom din Iași. Volumul „Sistemrestart” a apărut într-o primă ediție maghiară în 2018, iar versiunea în limba română a fost publicată în 2024, la aceeași editură ieșeană.

Textele lui Dragomán devin, în montarea lui Radu Afrim, punctul de plecare pentru un spectacol construit prin mijloace teatrale, vizuale și sonore, într-o formulă care reunește o distribuție numeroasă a Naționalului ieșean.

De la Constanța, spectacolul pleacă la Chișinău

Participarea la SEAS 2026 deschide calendarul festivalier al producției. La numai câteva zile după reprezentația de la Constanța, pe 12 septembrie, „Digul și alte povestiri” va participa la Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău, ajunsă la ediția a XI-a. Festivalul este organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.

Astfel, în prima jumătate a lunii septembrie, spectacolul lui Radu Afrim va duce trupa Teatrului Național din Iași pe două importante scene festivalieri, la Constanța și Chișinău, deschizând seria participărilor externe din noua stagiune.

Maura ANGHEL