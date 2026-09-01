* pentru Biserica Ortodoxă, 1 septembrie deschide un nou an liturgic * este începutul unui ciclu de sărbători, posturi și rugăciuni, dar și o zi încărcată de simboluri vechi

La 1 septembrie începe Anul Bisericesc, după o tradiție păstrată de secole în Ortodoxie. Data nu a fost aleasă întâmplător: are rădăcini în lumea romană, în vechiul Indiction, dar și o puternică semnificație creștină, fiind legată de ideea de reînnoire și de început al unui nou timp spiritual.

De ce începe Anul Bisericesc la 1 septembrie

În calendarul civil, anul începe la 1 ianuarie. În Biserica Ortodoxă, însă, prima zi a anului este 1 septembrie. Originea acestei rânduieli coboară până în epoca Imperiului Roman, când la începutul lui septembrie începea Indictionul, un ciclu administrativ folosit pentru calcularea anilor și stabilirea unor obligații fiscale. Biserica a preluat reperul, dar i-a dat în timp o semnificație profund religioasă. Tradiția creștină leagă începutul anului și de episodul în care Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit din prorocul Isaia: „Duhul Domnului este peste Mine”. Momentul este privit ca început al propovăduirii Sale publice și ca vestire a unui „an bineplăcut Domnului”. De aici și sensul zilei de 1 septembrie: nu simpla schimbare a unei date, ci intrarea într-un nou timp al Bisericii.

Un an care începe și se încheie sub semnul Maicii Domnului

Calendarul bisericesc are și o construcție simbolică aparte. Prima mare sărbătoare după 1 septembrie este Nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie, iar spre finalul anului se află Adormirea Maicii Domnului, la 15 august. Între aceste două repere se desfășoară întregul ciclu al marilor sărbători creștine: Nașterea Domnului, Botezul Domnului, Buna Vestire, Învierea, Înălțarea și Rusaliile. Anul bisericesc nu este, așadar, doar un calendar al sărbătorilor. El reface, lună după lună, marile momente ale vieții lui Hristos și ale istoriei mântuirii.

Ce semnificație are ziua de 1 septembrie

În tradiția ortodoxă, începutul unui nou an este legat de rugăciune, mulțumire și cererea binecuvântării pentru lunile care urmează. În biserici pot fi săvârșite slujbe de Te Deum, iar credincioșii sunt chemați să privească această zi ca pe un prilej de înnoire sufletească.

Tot la 1 septembrie sunt pomeniți Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Dionisie Exiguul are o importanță aparte și pentru spațiul românesc. Născut în Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, el este cunoscut pentru contribuția sa la sistemul de numărare a anilor în raport cu Nașterea lui Hristos.

În tradiția populară, începutul lui septembrie a fost asociat și cu schimbarea anotimpului, cu apropierea muncilor de toamnă și cu intrarea într-o perioadă de cumpătare și pregătire pentru lunile reci.

La 1 septembrie, Biserica deschide din nou drumul prin sărbători, posturi și momente de rugăciune. Pentru credincioși, ziua păstrează tocmai această idee simplă: orice început poate deveni un prilej de ordine, de întoarcere spre lucrurile esențiale și de așezare a vieții într-un alt ritm.

Maura ANGHEL