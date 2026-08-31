* imaginile din interior arată degradări severe, improvizații, moloz și spații care au nevoie de intervenții majore * Ateneul Național din Iași începe curățenia și pregătirea documentației pentru renovare și restaurare * imobilul de la numărul 42 are aproximativ 154 de metri pătrați

Un imobil aflat într-o stare avansată de degradare, pe una dintre cele mai cunoscute străzi din centrul Iașului, a intrat în administrarea Ateneului Național. Clădirea este situată pe strada Cuza Vodă nr. 42, iar primele imagini din interior arată ani întregi de neglijență: tencuială căzută, zidărie expusă, improvizații, tâmplărie degradată și spații care au nevoie de intervenții serioase.

Managerul Ateneului, Andrei Apreotesei, spune că instituția începe imediat curățenia și pregătirea documentației necesare pentru viitorul proiect de renovare și restaurare.

„Am preluat clădirea din strada Cuza Vodă, 42, cam așa arată după zeci de ani de chirii și chiriași! De astăzi începem curățenia și dosarul de imobil pentru proiectul de renovare/restaurare. Este de departe cea mai afectată clădire din tronson. Este mult de muncă”, a transmis Andrei Apreotesei.

Aproximativ 154 de metri pătrați intră în administrarea Ateneului

Preluarea spațiilor a fost aprobată de Consiliul Local Iași încă din martie 2026. Hotărârea vizează patru camere cu o suprafață totală de 70,96 metri pătrați, dependințe principale de 38,77 metri pătrați și dependințe secundare de 44,34 metri pătrați. În total, Ateneul preia aproximativ 154 de metri pătrați din imobilul de pe Cuza Vodă nr. 42.

Instituției îi revine și obligația de a asigura paza și conservarea spațiilor, dar și de a face investițiile necesare pentru aducerea clădirii într-o stare corespunzătoare de folosință. Primele etape sunt curățarea și întocmirea dosarului de imobil, documentație fără de care nu poate fi pregătit proiectul propriu-zis de restaurare.

Destinația finală a spațiilor nu este stabilită deocamdată. Una dintre variantele luate în calcul este folosirea lor, după renovare, ca locuințe de serviciu pentru actorii și actrițele Ateneului, instituția având deja experiența recuperării și reutilizării altor spații degradate. Până la acel moment, însă, urmează partea dificilă: evaluarea clădirii, stabilirea intervențiilor, proiectarea lucrărilor și identificarea resurselor financiare necesare.

Un imobil degradat pe una dintre străzile istorice ale Iașului

Starea clădirii este cu atât mai izbitoare cu cât imobilul se află pe strada Cuza Vodă, într-o zonă centrală a Iașului, cu numeroase clădiri vechi, instituții culturale și spații cu valoare istorică.

Adresa are, de altfel, o istorie de cel puțin un secol. În Anuarul Socec din 1924–1925, la Cuza Vodă nr. 42 este menționat Pavel Apostolide, cu localul „La Tănăsache”, semn că imobilul avea încă de atunci o funcțiune comercială. Astăzi, imaginile din interior spun o poveste cu totul diferită. După ani de chirii, improvizații și lipsa unor intervenții consistente, clădirea a ajuns într-o stare care cere mult mai mult decât o simplă reparație.

Pentru Ateneul Național din Iași începe acum recuperarea unuia dintre cele mai afectate imobile din tronsonul Cuza Vodă. Drumul de la degradare la un spațiu din nou utilizabil va fi, însă, unul lung.

Clara DIMA