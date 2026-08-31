* Ateneul Național din Iași începe stagiunea 2026–2027 cu premiera piesei „Napoleon era fată”, programată la Sala Unirii – Cinema Victoria * Marius Manole și Medeea Marinescu sunt capetele de afiș ale noii producții

Toamna teatrală începe la Iași cu două nume care pot umple sala. Marius Manole și Medeea Marinescu joacă vineri, 4 septembrie, de la ora 19.00, în premiera „Napoleon era fată”, spectacol regizat de Toma Hogea. Reprezentația deschide oficial stagiunea 2026–2027 a Ateneului Național din Iași.

Spectacolul este o comedie bulevardieră construită pe încurcături, suspiciuni și răsturnări rapide de situație. Totul pornește de la un prânz pe care Ketty, soția unui mafiot din Chicago, încearcă să îl țină secret. Refuzul ei de a spune cu cine s-a întâlnit declanșează gelozia soțului și o avalanșă de situații absurde.

Regia îi aparține lui Toma Hogea, traducerea este semnată de Sică Alexandru, iar scenografia de Alina Dincă Pușcașu.

Alături de Marius Manole și Medeea Marinescu, din distribuție fac parte Erica Moldovan, Cezara Fantu, Florin Gorgos, Codrin Dănilă, Alexandra Paftală și Ioana Aciobăniței.

„Victoria” nu mai este doar cinema

Premiera spune însă și o altă poveste despre viața culturală a Iașului. Ateneul își desfășoară o parte importantă a programului în Sala Unirii – Cinema Victoria, spațiu din Piața Unirii care găzduiește astăzi nu doar proiecții de film, ci și spectacole de teatru, concerte și alte evenimente culturale. Programul lunii septembrie arată cât de intens este folosită această sală. După „Napoleon era fată”, aici sunt anunțate, între altele, spectacolul „Bungalow 21”, cu Maia Morgenstern, pe 9 septembrie, dar și producții pentru copii. Este o schimbare importantă pentru infrastructura culturală a centrului orașului: aceeași clădire poate atrage public de cinema, teatru, concerte și spectacole pentru copii, iar Ateneul își poate extinde programul dincolo de propria sală.

Pentru Iași, miza nu mai este doar existența unor clădiri culturale, ci cât de mult sunt folosite, ce public reușesc să aducă și cât de repede se umplu sălile. Iar începutul noii stagiuni oferă deja un prim indiciu: pentru premiera din 4 septembrie, biletele sunt aproape epuizate.

Maura ANGHEL