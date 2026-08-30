Se deschide o nouă linie de finanțare europeană pentru firmele care vor să se modernizeze

O nouă oportunitate de finanțare pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Est! Firmele care vor să își modernizeze activitatea, să cumpere echipamente noi, să se digitalizeze sau să investească în energie verde pot obține finanțări nerambursabile cuprinse între 100.000 și 300.000 de euro.

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a publicat pe 27 august 2026 Ghidul Solicitantului pentru apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”.

Miza financiară este una importantă: bugetul total al apelului ajunge la 20,37 milioane de euro, iar proiectele pot beneficia de până la 300.000 de euro finanțare nerambursabilă. Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din cheltuielile eligibile.

Banii pot merge către o gamă largă de investiții. Microîntreprinderile își pot construi, extinde sau moderniza spațiile de producție și prestare a serviciilor, pot cumpăra utilaje, echipamente, instalații, mobilier și echipamente IT, dar și brevete, licențe sau programe informatice.

O componentă importantă o reprezintă energia verde și digitalizarea. Proiectele pot include panouri fotovoltaice, sisteme solare termice sau pompe de căldură, dar și soluții digitale pentru promovarea și valorificarea produselor și serviciilor.

Sunt eligibile microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea Nord-Est, dacă investiția este realizată în regiune, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, cu respectarea condițiilor din Ghidul Solicitantului.

Apelul este unul competitiv, iar proiectele trebuie să obțină minimum 70 de puncte pentru a trece pragul de calitate.

Pentru firmele care vor să afle din timp dacă au șanse la finanțare, ADR Nord-Est pune la dispoziție și un instrument online de autoevaluare. Acesta permite estimarea punctajului înainte de depunerea proiectului și ia în calcul inclusiv date precum codul CAEN, numărul de salariați, localizarea investiției, contribuția proprie și indicatorii economico-financiari.

Atenție însă: rezultatul autoevaluării este doar orientativ și nu înlocuiește verificarea oficială a eligibilității și evaluarea proiectului.

Calendarul este deja stabilit: cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 28 septembrie – 28 octombrie 2026.

Pentru microîntreprinderile din Iași și din celelalte județe ale Moldovei, noul apel poate reprezenta o șansă importantă de a transforma investițiile în utilaje mai performante, spații moderne, digitalizare și independență energetică, într-o perioadă în care competitivitatea firmelor devine tot mai importantă. Daniel BACIU