A7 se deschide până la Bacău, dar marele obiectiv - Pașcani - rămâne pe dinafară

Un nou tronson important al Autostrăzii Moldovei A7 va fi deschis circulației luni, 31 august, la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, după ultima verificare efectuată pe șantierul unde constructorul român UMB lucrează la finalizarea ultimelor detalii.

Noua deschidere înseamnă că șoferii vor putea circula pe autostradă între Adjud și Bacău Sud, iar legătura rapidă dintre sudul țării și Moldova mai face un pas important înainte. „Am fost astăzi pe șantier, unde constructorul român UMB finalizează ultimele detalii, și am făcut ultima verificare înainte de deschidere”, a transmis Cristian Pistol.

În prima etapă, autostrada venită dinspre București va ajunge până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău care asigură legătura cu DN2F, spre Vaslui. Racordarea completă cu Varianta Ocolitoare Bacău, construită tot de UMB, nu a putut fi finalizată până la termenul-limită impus de PNRR.

Autoritățile promit însă că situația va fi rezolvată rapid. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă încă aproximativ 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord. „Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure”, a explicat șeful CNAIR.

241 de kilometri de A7, deschiși traficului

Odată cu inaugurarea sectorului Adjud – Bacău Sud, România ajunge la 241,62 kilometri de autostradă deschiși din cei 319 kilometri ai A7 Ploiești – Pașcani, aferenți loturilor finanțate inițial prin PNRR.

Dar există și o mare dezamăgire pentru Moldova.

A7 nu va ajunge anul acesta până la Pașcani, deși acesta era obiectivul anunțat la începutul lui 2026. Lucrările pe sectoarele Bacău – Pașcani au întâmpinat probleme și au încetinit, iar termenele inițiale nu mai pot fi respectate integral.

Ce se întâmplă cu banii din PNRR

Autoritățile dau asigurări că România nu pierde finanțarea europeană. Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, programul a fost supracontractat, iar România a atras oricum fondurile disponibile.

Planul inițial era mult mai ambițios. PNRR trebuia să finanțeze inclusiv loturile Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului de pe A3, secțiuni din A8 și A7 până la Pașcani.

Problemele apărute pe A3, inclusiv alunecările de teren și necesitatea modificării soluției tehnice prin construirea a două viaducte, au dus la eliminarea unor proiecte din PNRR. A8 a fost, de asemenea, scoasă din PNRR, după renegocierea programului, autoritățile constatând că prea multe proiecte nu puteau fi finalizate în termenul impus.

În cazul A7, primele cinci dintre cele șase loturi Focșani – Bacău – Pașcani au fost mutate la finanțare prin grant, pentru securizarea fondurilor disponibile. Ulterior, după ce s-a constatat că nici sectorul A7 Bacău – Pașcani nu va putea fi finalizat integral în termen, două dintre cele trei loturi au fost trecute din nou pe finanțare prin împrumut.

Astfel, la termenul-limită din 31 august, România poate deconta prin grant lucrările A7 executate până atunci, în timp ce lucrările care vor continua după această dată vor trebui finanțate din alte surse, inclusiv de la bugetul de stat.

Moldova mai are de așteptat

Deschiderea până la Bacău este un pas major, însă pentru zona Moldovei adevărata miză rămâne A7 până la Pașcani și conexiunea cu A8.

La Pașcani, cele două mari autostrăzi ar trebui să se întâlnească și să creeze una dintre cele mai importante conexiuni rutiere din regiune. Deocamdată, însă, autostrada se oprește înaintea marelui nod de infrastructură promis Moldovei.

A7 înaintează. Dar pentru Pașcani, numărătoarea inversă continuă.

Daniel BACIU