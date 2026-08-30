* intrarea în clasa I poate costa până la 4.000 de lei dacă familia cumpără de la zero ghiozdan, rechizite, haine, mobilier și un dispozitiv electronic

Prima zi de școală poate veni cu o factură de aproape 1.000 de euro. Suma maximă îi privește mai ales pe părinții copiilor care intră pentru prima dată în școală și trebuie să cumpere aproape totul de la zero.

Ghiozdanul este doar începutul

Pentru un copil care intră în clasa I, cheltuielile încep de la câteva sute de lei și pot urca rapid. Un ghiozdan costă aproximativ 80–400 de lei, în funcție de model, iar cu penar, caiete, bloc de desen, acuarele, creioane, mapă, lipici și celelalte rechizite, bugetul ajunge ușor la 300–600 de lei. Urmează hainele și încălțămintea. Două-trei ținute, treningul pentru sport și o pereche de pantofi mai adaugă aproximativ 400–800 de lei. Factura trece astfel rapid de 1.000 de lei, înainte ca părintele să fi cumpărat biroul, scaunul sau vreun dispozitiv electronic.

Clasa I mută școala și acasă

Pentru mulți copii, intrarea la școală înseamnă și amenajarea primului loc serios pentru teme. Un scaun simplu pornește de la aproximativ 100–150 de lei, iar un model ergonomic poate costa câteva sute de lei. Birourile pentru copii pornesc și ele de la câteva sute de lei și pot depăși 700 de lei. În total, doar amenajarea colțului de studiu poate costa între 350 și 1.200 de lei. Dacă familia cumpără și o tabletă sau un laptop, bugetul crește cu încă 700–2.000 de lei sau chiar mai mult. În acest scenariu, factura totală pentru începutul clasei I poate ajunge la 2.000–4.000 de lei, adică aproape 1.000 de euro. Suma nu este însă una pe care orice părinte o plătește în fiecare septembrie. Ea este valabilă mai ales pentru copiii care intră pentru prima dată la școală și pentru care familia cumpără aproape totul de la zero. Biroul, scaunul sau laptopul nu se înlocuiesc anual.

După prima zi începe factura lunară

Pentru părinții care au nevoie de after-school, cheltuiala mare nu se termină odată cu prima zi de cursuri. Un exemplu din Iași arată un tarif de 1.000 de lei pe lună pentru program. Dacă se adaugă masa, aproximativ 440 de lei pentru 20 de zile, și transportul, încă 200 de lei, totalul ajunge la circa 1.640 de lei lunar. În zece luni de școală, suma poate depăși 16.000 de lei pentru o familie care folosește zilnic toate aceste servicii. Pentru un boboc de clasa I, așadar, ghiozdanul este partea mică a facturii. Costul adevărat vine din toate lucrurile cumpărate pentru prima dată: haine, mobilier, tehnologie și, ulterior, serviciile plătite lună de lună.

Clara DIMA