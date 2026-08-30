Castelul de 26 de milioane de la Miclăușeni s-a redeschis lângă Iași

* monumentul poate fi din nou vizitat după mai bine de doi ani de lucrări * investiția realizată până acum se apropie de 26 de milioane de lei, iar restaurarea continuă până în 2027

Schelele au dispărut, porțile s-au deschis, iar unul dintre cele mai spectaculoase monumente din județul Iași primește din nou vizitatori. Castelul Sturdza de la Miclăușeni s-a redeschis pe 29 august 2026, după lucrări începute în 2024 și ajunse la aproape 26 de milioane de lei.

Aproape 26 de milioane de lei în lucrările de până acum

Contractul inițial pentru restaurarea Castelului Sturdza avea o valoare de aproximativ 20 de milioane de lei și a inclus intervenții la fațade, structură, tâmplărie și rețelele de utilități. Pe parcursul șantierului au fost descoperite însă degradări suplimentare în zona podului, la planșeu, șarpantă, coșurile de fum și zidurile de sprijin. Un act adițional de aproximativ 5,9 milioane de lei a dus valoarea totală a lucrărilor realizate până acum la aproape 26 de milioane de lei.

Cât costă o vizită la Castelul Sturdza

După redeschidere, castelul poate fi vizitat în cadrul unor tururi ghidate organizate din oră în oră, fiecare tur având aproximativ 50 de minute. Biletul costă 35 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru pensionari, studenți și elevii de liceu și 15 lei pentru copiii între 7 și 14 ani. Copiii sub 7 ani, însoțiți de familie, au acces gratuit. Programul este luni între 10.00 și 16.00, de marți până vineri între 10.00 și 19.00, iar sâmbăta și duminica între 11.00 și 19.00.

Castel, parc, mănăstire și restaurant la Miclăușeni

Redeschiderea castelului completează din nou oferta întregului domeniu. În perioada în care monumentul a fost închis pentru lucrări, parcul, mănăstirea și restaurantul au rămas accesibile vizitatorilor. Restaurantul de la Miclăușeni funcționează în continuare și pune accent pe preparate inspirate din bucătăria tradițională și din vechile rețete boierești, astfel că vizita poate fi completată cu o plimbare prin parc și o masă în cadrul domeniului.

Redeschiderea nu înseamnă finalul lucrărilor. Pentru conservarea și restaurarea picturilor murale există o finanțare nerambursabilă de 10 milioane de lei, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2027. Un alt proiect, de 8,6 milioane de lei, vizează podul, planșeul și șarpanta și are termen de implementare până la 31 decembrie 2027.

Castelul a fost ridicat între 1880 și 1904 de Gheorghe Sturdza și soția sa, Maria, și rămâne una dintre cele mai spectaculoase construcții neogotice din Moldova.

Dan DIMA