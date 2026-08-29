* lăcașul cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Penitenciarul Iași va fi sfințită joi, 3 septembrie 2026 * vechiul spațiu de rugăciune a fost afectat de lucrările de consolidare și modernizare ale instituției * Sfânta Liturghie va fi oficiată de Mitropolitul Teofan

Un spațiu cu o istorie de peste trei decenii în Penitenciarul Iași revine în circuitul religios al instituției. Joi, 3 septembrie, Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji Sfânta Liturghie cu prilejul sfințirii capelei penitenciarului. Lăcașul poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, ocrotitorii sistemului penitenciar.

O istorie de peste 30 de ani

Capela din Penitenciarul Iași nu este un spațiu religios nou. Primele informații oficiale indică faptul că, în 1993, în instituție a fost încadrat un preot misionar și a fost amenajată o capelă cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Cei doi apostoli sunt considerați ocrotitorii sistemului penitenciar. De-a lungul anilor, au fost organizate slujbe și activități religioase pentru persoanele private de libertate și pentru angajații penitenciarului. În 2023, de exemplu, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a vizitat Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași și a rostit rugăciuni de dezlegare chiar în capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, alături de preotul capelan și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor.

Vechea capelă a fost desființată temporar din cauza lucrărilor

Istoria recentă a capelei este legată direct de amplul proces de consolidare și modernizare a Penitenciarului Iași.

Un raport al Avocatului Poporului arăta că, în perioada lucrărilor, capela aflată într-unul dintre corpurile penitenciarului a trebuit să fie desființată temporar, urmând să fie refăcută după finalizarea intervențiilor la clădire. În perioada în care aceasta nu a putut fi folosită, activitățile de asistență moral-religioasă s-au desfășurat în cluburile și cabinetele de pe secții, precum și într-un spațiu special amenajat pentru slujbele ortodoxe. Ceremonia programată pentru 3 septembrie marchează, astfel, revenirea unui spațiu religios important pentru viața internă a penitenciarului.

Penitenciarul Iași a împlinit 75 de ani

Momentul vine la puțin peste un an de la aniversarea a 75 de ani de activitate a Penitenciarului Iași pe Dealul Copoului. La 5 iunie 2025, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a săvârșit Sfânta Liturghie în incinta instituției, alături de un sobor de preoți. Evenimentul a fost organizat de preotul capelan Costel-Cristian Șurpănelu, care asigură asistența spirituală pentru persoanele private de libertate și personalul unității.

Asistența religioasă reprezintă una dintre componentele programelor derulate în penitenciare. În Arhiepiscopia Iașilor, preoți misionari activează inclusiv în penitenciare, spitale, unități militare și instituții sociale. Sfințirea din 3 septembrie readuce astfel capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” în centrul vieții religioase a Penitenciarului Iași, la mai bine de trei decenii de la amenajarea primului spațiu de rugăciune în instituție.

Clara DIMA