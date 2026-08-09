UMB forțează deschiderea autostrăzii de la Adjud la Bacău

* este în joc jalonul PNRR din 31 august, cu o miză financiară de ordinul miliardelor de euro * acum nu mai este loc pentru întârzieri * viaductul de la Cleja – 90%, pasajul Nicolae Bălcescu – 95%, nodul Bacău Sud – 80%, asfaltarea – 98% * stadiul general – 84% și mai sunt doar 23 de zile

Cursa nebunească pentru Autostrada Moldovei a intrat în faza finală. Lotul 3 Răcăciuni – Bacău al A7 a ajuns la 84% stadiu fizic, iar asfaltarea este aproape încheiată, în proporție de 98% pe cei 21,52 de kilometri. UMB apasă accelerația la maximum, pentru că mai sunt doar 23 de zile până la termenul PNRR din 31 august.

Miza este uriașă: dacă lucrările sunt finalizate și recepționate la timp, Moldova poate face un salt spectaculos pe harta rutieră a României, iar șoferii vor putea circula neîntrerupt pe un nou tronson important al A7.

Dar înainte de panglica de inaugurare mai există un obstacol major.

CNAIR a anunțat că, începând cu 17 august, circulația va fi închisă temporar în zona nodului Bacău Sud. Motivul: UMB trebuie să facă racordarea finală a autostrăzii cu Varianta Ocolitoare Bacău.

Este practic ultima operațiune critică înainte ca traseul Adjud – Bacău, de aproximativ 47 de kilometri, să poată fi deschis integral.

Închiderea temporară este însă și un semnal extrem de important: constructorul și CNAIR au ajuns în punctul în care conexiunea finală poate fi realizată.

Autostrada este aproape de momentul în care va deveni drum.

Viaductul care a dat emoții este la 90%

Cel mai complicat punct al lotului, viaductul de la Cleja, nu mai reprezintă sperietoarea de acum câteva săptămâni.

Structura de 1.215 metri, cu 33 de deschideri, a ajuns la 90% stadiu fizic.

Aici UMB a mobilizat masiv: 15 macarale și sute de muncitori au lucrat pentru recuperarea întârzierilor. Acum se execută placa de suprabetonare și hidroizolația, se montează parapetele metalice și sistemele ITS.

Este o evoluție spectaculoasă pentru o structură care, în urmă cu doar câteva săptămâni, ridica serioase semne de întrebare privind calendarul.

Viaductul este construit într-o zonă dificilă, pe teren moale, în lunca râului Cleja, și traversează inclusiv Magistrala 500 de cale ferată.

A fost cea mai complicată lucrare de artă a lotului. Acum, însă, cronometru se mută în altă parte.

Pasajul de la Nicolae Bălcescu: 95%

Un alt punct major al șantierului a intrat deja în faza de finisaje.

Pasajul peste calea ferată de la Nicolae Bălcescu, lung de aproximativ 700 de metri, este realizat în proporție de 95%.

Se lucrează la rosturile de dilatație, parapetele de siguranță și instalațiile de iluminat.

Cu alte cuvinte, lucrările grele au rămas în urmă.

Bacău Sud, ultima piesă din puzzle

Nodul rutier Bacău Sud este la aproximativ 80%, iar aici se joacă acum una dintre cele mai importante partide ale întregului proiect.

Conexiunea trebuie făcută cu cei aproximativ 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, astfel încât autostrada să nu rămână un tronson spectaculos, dar izolat.

De aceea, din 17 august, traficul va fi oprit temporar în zona nodului. Rutele alternative urmează să fie anunțate din timp. Pentru șoferi va fi, fără îndoială, o perioadă complicată. Pentru proiect, însă, este ultimul mare obstacol înainte de deschidere.

UMB a ridicat mobilizarea la un nivel impresionant. Pe lotul Răcăciuni – Bacău lucrează în prezent peste 1.000 de muncitori și aproximativ 400 de utilaje. Iar pe întreg sectorul Adjud – Pașcani, aproximativ 5.000 de oameni lucrează zilnic pe șantierele A7.

Este mobilizarea care explică saltul rapid al lucrărilor din ultimele săptămâni.

De la un șantier care provoca îngrijorare, lotul Răcăciuni – Bacău a ajuns să privească direct spre linia de sosire.

23 de zile. Atât mai are UMB

Lotul 2, Adjudul Vechi – Răcăciuni, este deja la peste 99% și așteaptă recepția.

Dacă loturile 2 și 3 sunt finalizate și deschise simultan, la sfârșitul lunii august s-ar putea crea o continuitate rutieră spectaculoasă, de aproximativ 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Iar efectul nu se oprește aici.

Deschiderea acestor tronsoane ar permite o circulație mult mai fluidă pe direcția Focșani – Bacău și ar reprezenta o etapă majoră pentru conectarea Moldovei la rețeaua de autostrăzi.

În plus, este în joc și jalonul PNRR din 31 august, cu o miză financiară de ordinul miliardelor de euro.

Acum nu mai este loc pentru întârzieri. Viaductul de la Cleja – 90%. Pasajul Nicolae Bălcescu – 95%. Nodul Bacău Sud – 80%. Asfaltarea – 98%. Stadiul general – 84%. Și mai sunt 23 de zile.

Autostrada Moldovei a intrat în ultima și cea mai tensionată cursă. UMB are acum în față nu kilometri întregi de construit, ci ultimele obstacole care despart șantierul de momentul în care Moldova va putea apăsa accelerația pe A7.

Daniel BACIU