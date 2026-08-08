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Iaşul are patru medaliate la Campionatul mondial de canotaj-juniori
În prima zi de finale la Campionatele Mondiale Under19 de la Plovdiv, Bulgaria, România a cucerit două medalii de aur şi două de bronz. Între laureaţi s-au numărat şi patru canotoare de la CSM Iaşi.
În proba de dublu vâsle feminin (JW2x), Andreea Măriuca Dumitrașcu (CSM Iaşi) Gabriela Costinela Ursu (CSM Suceava) au urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere.
Un alt ,,bronz” a obţinut şi echipajul de patru vâsle feminin (JW4x), alcătuit din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Daria-Elena Maximiuc (toate de la CSM Iaşi) şi Sonia Teodora Biță (Ceahlăul Piatra Neamţ).
Ele fac parte din Centrele Naţionale Olimpice pentru juniori de la Iaşi şi Năvodari şi s-au pregătit cu antrenorii Simona Napa şi Ciprian Atomei.
Vasile ARHIRE
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