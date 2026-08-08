Ce ar trebui să facă părinții înainte de prima zi

Înainte de prima zi de grădiniță, părinții trebuie să pună la punct atât dosarul administrativ, cât și documentele medicale ale copilului. Regulile pentru 2026 fac însă o diferență importantă: nu toate analizele despre care se vorbește între părinți sunt obligatorii pentru fiecare preșcolar.

Ce documente sunt obligatorii la înscrierea la grădiniță

Pentru anul școlar 2026–2027, Ministerul Educației precizează că dosarul de înscriere pentru învățământul preșcolar cuprinde cererea-tip, copia certificatului de naștere al copilului și copiile actelor de identitate ale părinților sau reprezentantului legal.

Pentru programul prelungit se solicită și adeverință de angajat pentru fiecare părinte sau documentul privind concediul de creștere și îngrijire a copilului. În funcție de criteriile de departajare ale grădiniței, pot fi cerute și alte documente justificative.

Părinții trebuie, așadar, să verifice lista publicată de grădinița aleasă, mai ales dacă numărul solicitărilor depășește numărul de locuri.

Ce trebuie adus de la medicul de familie

Pentru copiii nou-înscriși în creșă sau grădiniță, metodologia medicală în vigoare prevede o fișă medicală, care cuprinde adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate, avizul epidemiologic și dovada vaccinărilor copilului. Documentele sunt eliberate de medicul de familie și se depun la secretariat la începutul anului școlar pentru copiii nou-înscriși.

Adeverința nu este o simplă hârtie. Modelul oficial include informații despre antecedentele medicale ale copilului – de la astm și diabet până la probleme de vedere, auz, vorbire sau alte afecțiuni care trebuie cunoscute de personalul medical al colectivității.

Exudatul și coprocultura sunt obligatorii?

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii.

În lista națională a documentelor medicale necesare înscrierii la grădiniță nu sunt prevăzute ca obligație generală pentru fiecare copil exudatul faringian, exudatul nazal, coprocultura sau examenul coproparazitologic. Metodologia actuală vorbește despre adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor.

Unele dintre aceste investigații pot fi recomandate medical în anumite situații. Exudatele, coprocultura și examenul coproparazitologic sunt folosite pentru depistarea unor infecții sau parazitoze și pot fi indicate de medic în funcție de simptome, antecedente sau contextul epidemiologic.

Cu alte cuvinte, înainte să meargă direct la laborator, părintele ar trebui să întrebe medicul de familie ce investigații sunt realmente necesare copilului.

Mai trebuie aviz epidemiologic după fiecare vacanță?

Nu. Noile prevederi sunt clare: la revenirea din vacanțe nu se solicită automat aviz epidemiologic pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi.

Situația se schimbă însă după o boală infecto-contagioasă. Pentru copilul de creșă sau grădiniță, revenirea în colectivitate se face atunci pe baza unui aviz epidemiologic care confirmă că poate reintra în colectivitate, eliberat de medicul curant.

Ce ar trebui să facă părinții înainte de prima zi

Cea mai simplă strategie este pregătirea dosarului în două etape: actele administrative pot fi strânse din timp, în timp ce documentele medicale trebuie discutate cu medicul de familie înainte de începerea efectivă a grădiniței.

Pentru părinții din Iași, ca și din restul țării, recomandarea practică este să verifice și anunțurile grădiniței unde copilul a fost admis. Astfel pot evita atât drumurile inutile la laborator, cât și situația neplăcută în care află în ultimele zile că lipsește un document.

Prima zi de grădiniță vine oricum cu emoții suficiente. Dosarul medical nu trebuie să devină încă una dintre ele. Clara DIMA