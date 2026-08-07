Examenul de specialitate pentru medici se schimbă radical din toamnă

* în teorie, sistemul elimină una dintre marile vulnerabilități ale unui examen organizat descentralizat: diferențele de dificultate dintre centre * un candidat din Iași, Cluj, București, Timișoara sau Târgu Mureș va trebui să răspundă acelorași cerințe și va fi evaluat după același barem

Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care vor susține examenul de specialitate în această toamnă intră într-un nou sistem de evaluare. Pentru prima dată, proba scrisă va avea subiecte unice la nivel național, iar examenul se va desfășura simultan în toate centrele universitare.

Schimbarea intră în vigoare chiar de la sesiunea programată între 7 octombrie și 3 noiembrie 2026, după ce Ministerul Sănătății a pus în aplicare prevederea legislativă adoptată încă din 2024.

Noua metodologie a fost aprobată prin Ordinul comun MS/MEC nr. 966/4.592/2026 și publicată în Monitorul Oficial.

Aceleași subiecte pentru toți candidații

Regula este clară: medicii care susțin aceeași specialitate vor primi aceleași subiecte, indiferent de centrul universitar în care dau examenul.

Proba scrisă va fi organizată în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.

Examenul va cuprinde 10 subiecte, formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica oficială.

Durata rămâne de trei ore, iar pentru promovare candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.

Se termină examenul „diferit” de la un centru la altul

Până acum, examenul era organizat în centrele universitare în care candidații își efectuaseră pregătirea, în fața unor comisii de specialiști propuse de universitățile de medicină și farmacie.

Noul sistem schimbă fundamental această abordare.

Subiectele vor fi elaborate de o comisie națională, formată din coordonatori de rezidențiat din specialitatea respectivă, proveniți din toate centrele universitare în care se desfășoară pregătirea.

Comisia va fi desemnată prin ordin al ministrului Sănătății.

Mai mult, subiectele nu vor fi stabilite cu mult timp înainte. Ele vor fi elaborate în ziua examenului, printr-o procedură securizată.

Corectarea va rămâne în responsabilitatea comisiilor locale, însă toate acestea vor utiliza același barem stabilit la nivel național.

Miza: același examen, aceleași reguli

Schimbarea urmărește să introducă un standard național unic pentru obținerea titlului de specialist.

În teorie, sistemul elimină una dintre marile vulnerabilități ale unui examen organizat descentralizat: diferențele de dificultate dintre centre.

Un candidat din Iași, Cluj, București, Timișoara sau Târgu Mureș va trebui să răspundă acelorași cerințe și va fi evaluat după același barem.

Pentru candidați, însă, noul sistem vine și cu o presiune suplimentară: nu mai există particularități locale ale examenului pe care să își construiască strategia de pregătire.

Când se fac înscrierile

Pentru sesiunea din această toamnă, înscrierile candidaților la direcțiile de sănătate publică sunt programate în perioada 24 august – 7 septembrie 2026.

Examenul se va desfășura între 7 octombrie și 3 noiembrie 2026, în funcție de specialitate și calendarul stabilit pentru sesiune.

Este, practic, prima sesiune în care noul principiu al subiectelor unice pe țară va fi aplicat efectiv.

Pentru generația de medici care intră în examen în această toamnă, schimbarea nu este una de formă. Este trecerea de la un examen organizat în jurul centrelor universitare la un examen naționalizat, cu aceleași subiecte, aceeași oră și același standard de evaluare pentru întreaga țară. Nicoleta ZANCU