Dacă nu ai făcut încă planuri pentru weekend, Iașul îți complică serios alegerea. Sâmbătă și duminică, 8 și 9 august, orașul are concerte, teatru cu actori mari, zeci de proiecții de film, stand-up, evenimente pentru copii și expoziții. Serile Filmului Românesc intră în ultimele două zile, Cargo cântă gratuit în Grădina Palas, iar Sarmalele Reci, Pavel Stratan și Cleopatra Stratan completează una dintre cele mai bogate agende culturale ale verii.

Sâmbătă, Iașul intră în ritm de festival

Cea mai consistentă ofertă a weekendului vine de la ediția a XVII-a a Festivalului Serile Filmului Românesc, care se desfășoară până duminică, 9 august. Sâmbătă, programul începe la ora 13.00, la Cinema Ateneu, cu „Floarea vieții”, continuă la 15.00 cu „Fragmente dintr-un atelier”, iar la aceeași oră, la Cinema Victoria, este programată conferința „De la O. Fallaci la jurnalismul de azi: cine mai are curajul să întrebe?”.

De la 17.30, publicul poate revedea la Cinema Ateneu unul dintre filmele reper ale cinematografiei românești, „Reconstituirea”, în regia lui Lucian Pintilie. Alte producții rulează pe parcursul după-amiezii la Casa de Cultură „Mihai Ursachi”.

Seara ridică însă miza. De la ora 20.00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, este programat spectacolul „Băieții de zinc”, în regia lui Yuri Kordonsky, cu Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Rodica Lazăr și Ana Ioana Macaria. Producția Teatrului Bulandra pornește de la mărturiile despre război adunate de laureata Nobel Svetlana Aleksievici.

Tot de la ora 20.00, în Grădina Palas, Mariana Stoica Ia Și Tarafu’ susține un concert cu acces gratuit. La 20.30, pe pietonalul Ștefan cel Mare, rulează în aer liber „Pionul lui Lenin”, iar de la 21.30, Grădina Palas găzduiește proiecția filmului „Marfa și banii”, debutul în lungmetraj al lui Cristi Puiu.

Sarmalele Reci cântă sâmbătă seară

Pentru cei care preferă concertul în locul cinematografului, Sarmalele Reci urcă sâmbătă pe scena Rock'n'Rolla. Concertul este programat de la ora 21.00, iar accesul publicului începe mai devreme. Trupa vine la Iași cu repertoriul construit în peste trei decenii de rock alternativ, cu textele ironice și sociale care i-au devenit marcă. Evenimentul figurează în agenda confirmată a orașului pentru 8 august.

Duminică vin Marcel Iureș și Cargo

Nici duminica nu lasă prea mult loc pentru stat în casă. Programul SFR începe la ora 12.00, la Cinema Ateneu, cu conferința „Investigație, ficțiune și memoria unei societăți fragile”. De la 15.00 rulează „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”, iar de la 16.00, la Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, poate fi văzută comedia „Operațiunea Monstrul”.

Unul dintre evenimentele importante ale weekendului începe la ora 18.00, la Sala Unirii – Cinema Victoria. Marcel Iureș și Marian Râlea vin la Iași în spectacolul „O scrisoare pierdută”, în regia lui Alexandru Dabija. Distribuția îi mai include pe Dan Rădulescu, Alexandru Jitea, Lucian Iftime, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina și Ionuț Moldoveanu.

La ora 19.00 este programată Gala de închidere a SFR 17 pe pietonalul Ștefan cel Mare, iar o oră mai târziu vine unul dintre concertele cu potențialul de a strânge cel mai numeros public.

Cargo cântă duminică, de la ora 20.00, în Grădina Palas, iar intrarea este liberă. Concertul face parte din programul oficial SFR și este organizat în parteneriat cu Palas Iași.

Ziua se încheie cinematografic: „Mă mut la mama” rulează de la 21.15 la Cinema Ateneu, iar „Băieți de oraș: Golden Boyz” este programat de la 21.30 în Grădina Palas.

Pavel și Cleopatra Stratan, o altă atracție

Tot duminică, de la ora 20.00, la Berarium Tankeria Ursus, Pavel Stratan și Cleopatra Stratan urcă împreună pe scenă. Accesul este anunțat de la ora 18.00, iar concertul de la 20.00. Pentru publicul care a urmărit parcursul celor doi artiști de-a lungul anilor, întâlnirea este una dintre aparițiile mai rare în care tatăl și fiica cântă în același spectacol.

La aceeași oră, Dan Tutu și Cristi Manolescu au programat la Grădina Vert un spectacol de stand-up comedy, ceea ce face ca duminică seara să existe cel puțin trei opțiuni importante care se suprapun: Cargo, Pavel și Cleopatra Stratan și stand-up.

Un weekend bun și pentru muzee

Cei care vor câteva ore mai liniștite pot merge la Palatul Culturii. Expoziția „Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei” este deschisă până la 30 august și poate fi vizitată sâmbătă între 10.00 și 18.00, iar duminică între 10.00 și 17.00.

Tot la Palatul Culturii poate fi văzută expoziția „A fost odată ca niciodată…! Scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin”, care aduce în fața publicului 86 de artefacte și rămâne deschisă până pe 4 octombrie.

La Casa Muzeelor continuă expoziția video-performativă „Mergeți în sufletul meu!”, dedicată comemorării victimelor Pogromului de la Iași. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00. Tot aici este deschisă până la sfârșitul lunii octombrie expoziția „Oracolul – Capsula de Hârtie”, construită în jurul memoriei copilăriei și adolescenței din ultimul secol.

În numai două zile, Iașul pune pe masă film românesc, teatru de prim-plan, rock, concerte pop, stand-up, spectacole pentru copii și expoziții. Unele evenimente se suprapun, mai ales sâmbătă și duminică seara, astfel încât alegerea trebuie făcută din timp.

Dan DIMA