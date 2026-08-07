* două lămpi din ceramică realizate la Iași vor face parte din Punta Brava, un proiect internațional de design coordonat de Antoine Ratigan, arhitect și designer franco-britanic format la Londra * lucrările „Ginkgo Biloba” și „Coral Lamp”, semnate de artista Ramona Biciușcă, au fost selectate cu sprijinul Galeriei MAY.

„Astăzi, două dintre lămpile mele din ceramică, «Ginkgo Biloba» și «Coral Lamp», au fost alese să facă parte din proiectul Punta Brava, semnat de Antoine Ratigan”, a anunțat artista.

Ramona Biciușcă a numit selecția „o șansă unică” și a mulțumit Galeriei MAY pentru rolul avut în apropierea creației sale de circuitul internațional al arhitecturii și designului.

Două obiecte create la Iași, într-un concept internațional

Alegerea celor două piese depășește o simplă prezență decorativă. Studio Antoine lucrează integrat, reunind arhitectura, designul interior, direcția artistică, selecția de artă, mobilierul personalizat și identitatea unui spațiu.

Studioul afirmă că urmărește coerența fiecărui proiect și caută obiecte originale realizate de artiști și artizani.

În această logică, lămpile Ramonei Biciușcă intră în proiect ca lucrări cu identitate proprie, nu doar ca obiecte de iluminat.

„Coral Lamp” este descrisă de artistă drept rezultatul unor impresii, amintiri și forme păstrate în „muzeul imaginar al subconștientului”. Ceramista vorbește despre fascinația sa pentru corali, minerale, stânci erodate și structuri organice, dar și despre felul în care fiecare obiect trebuie gândit în relație cu spațiul și lumina.

„Coral Lamp este un corp de iluminat suprarealist, masiv, aerat ca un coral și robust ca o stâncă”, explică Ramona Biciușcă.

Cine este Antoine Ratigan

Antoine Ratigan s-a născut și a crescut la Londra, unde a studiat arhitectura, apoi s-a mutat la Paris și a intrat în industria modei. Timp de cinci ani a ocupat funcția de director mondial de merchandising la Yves Saint Laurent, la sediul parizian al companiei. Stabilirea în Mexic i-a schimbat parcursul profesional. Ratigan a colaborat cu arhitectul mexican Miguel Ángel Aragonés la lansarea Grupo Encanto, la renovarea Hotelului Encanto Acapulco și la realizarea Mar Adentro Hotel Cabos, cunoscut astăzi drept Viceroy Los Cabos.

Ulterior, a fondat Studio Antoine, agenție care leagă arhitectura, designul interior, brandingul și direcția artistică într-o singură viziune.

În 2025, Ralph Lauren i-a dedicat un interviu în seria RL Q&A, prezentându-l drept un arhitect-designer preocupat de armonizarea interioarelor și de legătura dintre spațiu, obiect și meșteșugul tradițional mexican.

De ce este importantă selecția pentru artista ieșeană

Ramona Biciușcă este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. A urmat aici licența, masteratul și doctoratul și are o activitate expozițională amplă.

Intrarea celor două lămpi în Punta Brava confirmă că obiectul ceramic realizat la Iași poate ajunge în zona proiectelor internaționale de lux, unde selecția nu ține doar de funcționalitate, ci și de forța artistică și de unicitatea piesei.

Pentru Ramona Biciușcă, alegerea înseamnă vizibilitate într-un proiect coordonat de un designer cu experiență în marile case de modă, hoteluri și amenajări de autor. Pentru Iași, este încă o dovadă că arta produsă în atelierele locale poate intra firesc în dialog cu arhitectura și designul internațional. Maura ANGHEL