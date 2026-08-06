Armata cumpără drone de antrenament pentru militarii ieșeni

Unitatea Militară 01110 Iași - subordonată Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” - a lansat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de drone de antrenament, investiția având o valoare estimată de 120.000 de lei, fără TVA. Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 7 august 2026, ora 13.

Achiziția vizează produse încadrate la codul CPV 34711200-6 - Aeronave fără pilot, iar atribuirea contractului se va face exclusiv pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, cu respectarea specificațiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

Comisia de evaluare va accepta și echipamente similare celor prevăzute în caietul de sarcini, urmând să stabilească dacă acestea îndeplinesc cerințele tehnice solicitate.

Produsele vor fi livrate la sediul Unității Militare 01110 Iași, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la desemnarea câștigătorului. Plata se va face exclusiv prin Trezoreria Statului, în cel mult 30 de zile de la recepția produselor.

Documentația precizează că instituția își rezervă dreptul de a modifica sau chiar de a renunța la o parte din cantitățile solicitate, în funcție de concluziile studiului de piață și de fondurile bugetare disponibile la momentul lansării comenzii. Andrei TURCU