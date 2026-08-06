Mii de pelerini, așteptați la Sihăstria și Sihla

* două dintre cele mai cunoscute vetre monahale ale Moldovei devin, vineri, punctele centrale ale sărbătorii dedicate Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla * credincioși din întreaga țară sunt așteptați să urce spre mănăstiri și spre peștera în care sfânta a trăit în rugăciune și singurătate

Pentru o zi, drumurile înguste din Munții Neamțului se transformă în căi de pelerinaj. Vineri, 7 august, credincioșii se vor îndrepta spre Mănăstirile Sihăstria și Sihla, pentru una dintre cele mai importante sărbători religioase ale verii din Moldova.

Prăznuirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla încheie seria manifestărilor dedicate Sfinților Nemțeni. Mitropolia Moldovei și Bucovinei estimează participarea a mii de credincioși la slujbele organizate în perioada 5–7 august în vetrele monahale care păstrează memoria marilor sfinți ai Moldovei. În ultima zi, atenția se mută spre Sihăstria și Sihla.

Pelerinajul nu se oprește la poarta mănăstirii

La Sihla, drumul credincioșilor continuă dincolo de biserică, printre stânci și păduri, până la peștera Sfintei Teodora. Urcarea spre locul în care cuvioasa a trăit ani întregi este momentul care dă acestei sărbători caracterul unui adevărat pelerinaj.

În noaptea dintre 6 și 7 august, credincioșii vor porni în procesiune de la mănăstire către peșteră, purtând icoana sfintei. Sfânta Liturghie va fi săvârșită chiar în locul legat de viața sa pustnicească, aflat într-o zonă stâncoasă a Obcinei Sihlei, la aproximativ 1.000 de metri altitudine. Pentru pelerini, urcarea nu este doar un traseu prin munte. Este refacerea simbolică a drumului unei femei care a renunțat la viața obișnuită și s-a retras în pustietatea Sihlei, transformând o peșteră ascunsă într-un loc căutat astăzi de credincioși din întreaga țară.

Sihăstria adună cinci ierarhi

Sărbătoarea va avea o amploare deosebită și la Mănăstirea Sihăstria, unde biserica nouă este așezată sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Chariton de Kananga, Preasfințitul Părinte Macarie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania.

Prezența celor cinci ierarhi confirmă importanța pe care sărbătoarea o are pentru viața religioasă a Moldovei. Sihăstria nu este doar o destinație pentru credincioșii veniți la hram, ci și unul dintre locurile cu cea mai puternică tradiție duhovnicească din zona Neamțului.

La Mănăstirea Sihla, Liturghia arhierească va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Sfânta care a transformat singurătatea într-un reper

Sfânta Teodora s-a născut în secolul al XVII-lea, în zona Vânători-Neamț. După intrarea în monahism, s-a retras în Munții Sihlei, unde a trăit în post, rugăciune și izolare.

Potrivit tradiției bisericești, un sihastru i-a oferit o chilie în apropierea peșterii care îi poartă astăzi numele. Acolo și-a petrecut o mare parte din viață, fiind vizitată doar din când în când de duhovnicul său de la Sihăstria.

Canonizată în anul 1992 și prăznuită în fiecare an pe 7 august, Sfânta Teodora de la Sihla a devenit un simbol al monahismului românesc. Pelerinajul de la începutul lunii august păstrează vie legătura dintre credincioși și locurile în care a trăit.

Drumurile vor fi pline încă de dimineață

Afluxul mare de credincioși va schimba și circulația în zonă. Accesul pe drumul forestier dintre Vânători-Neamț și Agapia va fi organizat într-un singur sens, pentru evitarea blocajelor.

Intrarea se va face dinspre Vânători-Neamț, prin zona Mănăstirii Sihăstria, iar ieșirea va fi spre comuna Agapia. Măsura arată dimensiunea pe care sărbătoarea o capătă în fiecare an: pentru câteva ore, întreaga zonă monahală a Neamțului se organizează în jurul miilor de oameni veniți să se roage.

Maura ANGHEL