CFR scoate la licitație contractul pentru electrificarea liniei Iași - Ungheni

Un nou proiect strategic pentru infrastructura Moldovei intră în linie dreaptă. Compania Națională de Căi Ferate, prin Sucursala Regională CF Iași, a lansat licitația pentru lucrările de electrificare și modernizare a tronsonului feroviar Roman – Iași – Frontiera Ungheni, investiție estimată la 289,5 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul face parte dintr-un program comun România – Republica Moldova și urmărește crearea unei legături feroviare moderne între cele două state, inclusiv prin realizarea, în premieră, a unui tronson electrificat cu ecartament european pe teritoriul Republicii Moldova.

Bani de la UE și de la buget

Licitația publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) vizează prima etapă a proiectului, respectiv tronsonul Socola - Ungheni, cu o lungime de aproximativ 6 kilometri, în prezent neelectrificat. Totodată, proiectul include lucrări de modernizare pe întregul traseu Roman - Iași - Frontieră, pe o lungime de aproximativ 23,4 kilometri.

Constructorul care va câștiga contractul va realiza electrificarea liniei, înlocuirea elementelor uzate ale căii ferate, consolidarea terasamentelor, reabilitarea podurilor, podețelor și trecerilor la nivel, modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică și reabilitarea peroanelor din stații. Lucrările sunt concepute astfel încât să permită creșterea vitezei de circulație și a siguranței traficului feroviar, fără modificări majore ale traseului și fără exproprieri suplimentare.

Finanțarea este asigurată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), și de la bugetul de stat.

Ofertele pot fi depuse până la 28 septembrie 2026, termen prelungit față de calendarul inițial, iar evaluarea acestora este programată pentru 27 octombrie 2026.

Contractul prevede nouă luni pentru proiectare, 18 luni pentru execuția lucrărilor și o garanție de 60 de luni pentru investiție.

Lucrări derulate simultan pe ambele maluri ale Prutului

În paralel, autoritățile din Republica Moldova pregătesc propria procedură de achiziție pentru tronsonul aflat pe teritoriul moldovean, astfel încât lucrările să fie derulate simultan pe ambele maluri ale Prutului.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a subliniat importanța strategică a proiectului, arătând că acesta va realiza, pentru prima dată, un tronson de cale ferată electrificată cu ecartament european în zona Ungheni și va consolida conectivitatea pe coridorul european Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee, din care face parte și linia Iași – Frontieră.

Studiul de fezabilitate al investiției a fost elaborat de asocierea TPF Inginerie – ISPCF SA, în calitate de proiectant general. Daniel BACIU