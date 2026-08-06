* „Zaraza”, „Până când nu te iubeam”, „Bésame Mucho” și „Historia de un Amor” vor răsuna vineri seară în centrul Iașului * concertul „Iubesc femeia” începe la ora 20:00 și marchează și debutul unei colaborări dedicate promovării tinerilor muzicieni ieșeni

Ieșenii sunt invitați vineri, 7 august 2026, de la ora 20:00, la o seară de romanțe și cântece celebre, organizată în Grădina Vert. Concertul „Iubesc femeia” îi aduce în fața publicului pe Angelica Solomon, Gabriel Bîrjovanu și Ciprian Oloi.

Cei trei artiști reiau astfel concertul prezentat pentru prima dată la Palatul Culturii din Iași, un proiect care s-a bucurat de succes și pe care spectatorii au cerut să îl poată asculta din nou. Noua întâlnire mută muzica într-o grădină de vară, într-o atmosferă construită în jurul romantismului, nostalgiei și eleganței.

Din program fac parte melodii care au rămas în memoria publicului, precum „Zaraza”, „Iubesc femeia” și „Până când nu te iubeam”, dar și cunoscutele cântece latino-americane „Bésame Mucho” și „Historia de un Amor”. Organizatorii anunță, de asemenea, aranjamente noi și alte piese de mare popularitate.

Sara Maria Hatmanu, pe scenă alături de artiști consacrați

Invitata specială a serii este Sara Maria Hatmanu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași și elevă a Scandinavia Music School. Pentru tânăra interpretă, apariția în concert reprezintă ocazia de a cânta în fața publicului alături de muzicieni cu experiență. Sara își perfecționează pregătirea vocală sub îndrumarea sopranei Ana Maria Donose, cunoscută prim-solistă a Operei Naționale Române Iași și profesoară de canto la Scandinavia Music School. Artista are peste 20 de ani de experiență scenică și a interpretat roluri importante din repertoriul liric, între care Rosina, Violetta și Musetta.

Prezența Sarei Maria Hatmanu în program marchează începutul unei colaborări între Scandinavia Music School Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Parteneriatul pornește din dorința comună de a sprijini, promova și încuraja tinerii muzicieni, oferindu-le experiență scenică și posibilitatea de a evolua alături de artiști consacrați.

O școală de muzică investește în vocile tinere ale Iașului

Scandinavia Music School funcționează ca întreprindere socială, iar misiunea sa depășește pregătirea muzicală desfășurată în sala de curs. Școala își propune să creeze contexte reale în care elevii să urce pe scenă, să dobândească încredere și să înceapă să își construiască un drum în lumea muzicii.

Pentru un tânăr interpret, studiul tehnicii vocale este doar o parte a formării. Întâlnirea cu publicul, emoțiile dinaintea unui concert și colaborarea cu artiști profesioniști transformă lecțiile în experiență. Iar o scenă oferită la momentul potrivit poate conta decisiv pentru un elev care își dorește o carieră artistică.

Maura ANGHEL