Week-end cu tarafuri și o zonă gastronomică spectaculoasă

Iașul devine, în acest weekend, capitala muzicii tradiționale autentice. În zilele de 8 și 9 august 2026, Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, organizează cea de-a IV-a ediție a Festivalului de tarafuri și muzici arhaice „Barbu Lăutaru”.

Evenimentul, realizat în colaborare cu Event by Ioana Gamen, își propune să readucă în atenția publicului repertoriile autentice ale tarafurilor tradiționale și să promoveze un patrimoniu muzical aflat tot mai mult în pericol de dispariție.

Artiști din România, Serbia și Italia

În fiecare seară, începând cu ora 18:00, pe scena festivalului vor urca formații și interpreți reprezentativi ai muzicii tradiționale.

Sâmbătă, 8 august, publicul va putea asculta Zvonko Trajlović – Valea Timocului Negru (Serbia), Taraful „Rădăcini” – CJCPCT Iași, Vanja Ilijev – Zrenjanin (Serbia), Taraful „Ceatăra” – Carei, județul Satu Mare.

Duminică, 9 august, recitalurile vor fi susținute de Banda lui Nicolae Davidescu-Munteanu – Cornereva, Caraș-Severin, Grupul Zadunaiska Sici – Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România, Grupul „Tenore Nunnale Orune” – Orune, Sardinia (Italia), Taraful Marian Sandu – Teleorman.

Mai mult decât un festival de muzică

Pe lângă concerte, organizatorii pregătesc o amplă zonă gastronomică și de produse locale, unde vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale și produse artizanale.

Oferta va include fructe și produse din fructe, deserturi și gogoși artizanale, clătite, salate, preparate fast-food, porumb fiert, limonadă, bere artizanală, miere și produse apicole, brânzeturi tradiționale, dar și obiecte handmade realizate de meșteri locali.

Prin această combinație între muzică, gastronomie și meșteșuguri, organizatorii își propun să ofere publicului o experiență autentică și să transforme festivalul într-o adevărată sărbătoare a tradițiilor.

Patrimoniul cultural, adus mai aproape de public

Festivalul „Barbu Lăutaru” urmărește să promoveze muzica tradițională ca patrimoniu cultural viu și să creeze un spațiu de întâlnire între artiști, meșteșugari și iubitorii de folclor.

Organizatorii subliniază că parteneriatul dintre instituțiile publice și sectorul privat creativ demonstrează potențialul unor astfel de colaborări în realizarea unor evenimente culturale de impact, accesibile publicului și relevante pentru comunitatea ieșeană.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și Event by Ioana Gamen, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Carmen DEACONU