Comisiile de Bacalaureat din Iași, stabilite prin tragere la sorți

* Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează joi, 6 august, o ședință publică pentru desemnarea comisiilor care vor coordona activitatea din centrele de examen

Componența comisiilor din centrele de examen ale Bacalaureatului 2026 va fi decisă prin tragere la sorți, în cadrul unei ședințe publice organizate de Comisia Județeană de Bacalaureat.

Procedura este programată joi, 6 august 2026, de la ora 12:00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Iași, de pe strada Nicolae Bălcescu.

Prin această etapă vor fi desemnate persoanele care vor face parte din comisiile constituite pentru centrele de examen din județ. Tragerea la sorți se desfășoară public, tocmai pentru ca procesul de selecție să poată fi urmărit de reprezentanții principalelor categorii implicate în sistemul de educație.

Elevii, părinții și sindicatele pot asista la procedură

La ședință sunt invitați reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor și ai asociațiilor reprezentative ale elevilor. Pot participa, de asemenea, reprezentanții organizațiilor naționale ale părinților.

Inspectoratul a transmis invitații și către sindicatele afiliate federațiilor reprezentative din învățământ. Accesul este permis și reprezentanților presei scrise și audiovizuale.

Prezența acestor observatori trebuie să asigure transparența unei proceduri importante pentru organizarea examenului național, înainte ca activitatea să înceapă efectiv în centre.

Clara DIMA