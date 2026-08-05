* Iașul are 9.487 de șomeri și numai 1.133 de posturi disponibile * cele mai multe oferte vizează munca de execuție, iar salariile pornesc de la aproximativ 3.300 de lei net

Piața muncii din Iași funcționează cu două dezechilibre majore: 46% dintre șomeri au peste 50 de ani, iar aproape 85% locuiesc în mediul rural. În același timp, angajatorii caută mai ales muncitori, șoferi, comercianți și meseriași.

Peste 4.300 de șomeri au depășit 50 de ani

La sfârșitul lunii ilnie, Iașul avea 9.487 de șomeri înregistrați. Cea mai recentă ofertă centralizată cuprinde 1.133 de posturi declarate de 120 de angajatori, echivalentul a numai 12% din numărul persoanelor aflate în evidențe. Numeric, pentru fiecare loc vacant există peste opt șomeri.

Cea mai mare presiune se concentrează asupra persoanelor mature. AJOFM Iași înregistra 1.586 de șomeri cu vârste între 50 și 55 de ani și alți 2.781 trecuți de 55 de ani.

Cele două categorii însumează 4.367 de oameni, respectiv 46% din totalul șomerilor județului. Numărul lor este mai mare decât cel al tuturor persoanelor fără serviciu cu vârsta sub 40 de ani, care ajunge la 2.701.

Șomajul ieșean este și profund rural. Din cele 9.487 de persoane înregistrate, 8.023 locuiesc în comune și numai 1.464 în orașe. Astfel, 84,6% dintre șomeri se află în mediul rural. În plus, 8.105 persoane, adică peste 85% din total, nu primesc indemnizație.

Nouă din zece posturi nu cer facultate

Oferta angajatorilor este orientată puternic spre munca de execuție. Numai 83 dintre cele 1.133 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Celelalte 1.050, reprezentând 92,7%, se adresează candidaților cu studii medii, profesionale, gimnaziale sau fără studii.

Companiile caută agenți de securitate și de vânzări, curieri, șoferi, lucrători comerciali, ospătari, ajutori de bucătar, personal pentru curățenie, electricieni, lăcătuși, dulgheri, zidari, fierari-betoniști și muncitori necalificați. Pentru absolvenții de facultate sunt disponibile posturi de inginer, contabil, specialist în achiziții, specialist în marketing și consilier de vânzări.

La prima vedere, profilul ofertelor corespunde nivelului de pregătire al șomerilor: 8.139 dintre aceștia au cel mult studii profesionale. Blocajul apare însă între calificarea exactă cerută, experiența candidatului, vârstă, program și distanța dintre comune și zonele unde se fac angajări.

Salariile tehnice trec de 5.000 de lei

Ofertele care publică venitul arată diferențe mari între munca necalificată și meseriile tehnice. În comerț și alimentație publică sunt afișate pachete de aproximativ 3.300–3.700 de lei net, în care intră salariul, tichetele, sporurile și bonusurile. Pentru activitatea în depozit apar venituri de circa 3.500 de lei net, iar în vânzări ofertele ajung la 3.800–4.200 de lei net.

Calificarea tehnică ridică salariul la 5.000–5.500 de lei net pentru un electrician în producția de tablouri electrice. Diferența față de posturile comerciale se apropie de 2.000 de lei lunar și arată unde este plătită competența pe piața locală.

Iașul nu are doar o problemă de număr al locurilor de muncă. Are un dezechilibru între oamenii disponibili și posturile pe care economia le produce. Pentru șomerii de peste 50 de ani din comune, un contract depinde de calificare, dar și de posibilitatea ca salariul oferit să justifice naveta și programul de lucru.

Dan DIMA