* pomicultorii ieșeni sunt îndemnați să intervină rapid împotriva păduchelui din San José, viermelui merelor și viermelui prunelor * tratamentele încep de la 30 de lei și pot ajunge până la și 1.500 de lei pentru un hectar de livadă

Proprietarii livezilor din județul Iași au primit trei noi avertizări fitosanitare, după ce specialiștii au semnalat apariția unei noi generații de dăunători. Sunt în pericol merii, perii, gutuii, nucii și prunii aflați pe rod. Pagubele pot apărea într-un moment critic, cu puțin timp înaintea recoltării. Fructele atacate nu se mai dezvoltă normal, cad din pom sau nu mai pot fi valorificate. În cazurile grave, dăunătorii pot afecta ramurile și scoarța, iar pomii tineri se pot usca în numai câțiva ani.

Costurile diferă considerabil în funcție de substanța folosită, cultura tratată, doză și mărimea ambalajului. La prețurile existente în comerț, insecticidul necesar unui hectar poate costa între 30 și 50 de lei în cazul variantelor mai accesibile. Pentru tratamentele mai scumpe, cheltuiala poate urca la 600–1.500 de lei pe hectar. La aceste sume se adaugă apa, combustibilul, manopera și folosirea utilajelor de stropit. Prețurile sunt orientative și pot varia de la un furnizor la altul.

Păduchele din San José poate usca pomii tineri

Prima avertizare se referă la păduchele din San José, o insectă care atacă numeroase specii de pomi fructiferi, arbori și arbuști. Cele mai vulnerabile sunt speciile semințoase, precum mărul și părul, urmate de speciile sâmburoase, între care se află prunul.

Dăunătorul poate avea între una și trei generații pe an, însă în România dezvoltă cel mai frecvent două. Insectele colonizează tulpinile, ramurile, frunzele și fructele, înțeapă scoarța și se hrănesc cu sucul celular. În zonele atacate, lemnul capătă o culoare roșiatică, iar pe fructe și frunze apar pete roșii în jurul locurilor în care s-au fixat insectele.

În cazul unei infestări puternice, pomii se pot usca în câțiva ani. Pomii maturi rezistă mai bine, însă cei tineri din pepiniere și din plantațiile nou-înființate sunt mult mai expuși. Din acest motiv, Oficiul Fitosanitar Iași cere acordarea unei atenții speciale pepinierelor.

Viermele merelor atacă și perele, gutuile și nucile

Viermele merelor este considerat unul dintre cei mai periculoși dăunători ai mărului, dar poate produce pagube importante și la păr, gutui sau nuc. În funcție de temperaturi, insecta poate dezvolta două sau chiar trei generații într-un singur an.

Larvele pătrund în pulpa fructului și sapă galerii până în zona semințelor. Merele, perele sau gutuile atacate nu se mai dezvoltă normal, își pierd valoarea comercială și pot cădea înainte de recoltare. Avertizarea emisă la Iași vizează generația a treia, ceea ce arată că presiunea dăunătorului continuă până spre sfârșitul verii.

Soiurile cu coacere timpurie nu trebuie stropite în această perioadă. Pentru unele dintre substanțele recomandate la pomii fructiferi trebuie respectat un interval de până la șapte zile între tratament și recoltare.

Prunele sunt atacate înainte de recoltare

Cel de-al treilea avertisment vizează viermele prunelor, considerat unul dintre cei mai păgubitori dăunători ai acestei specii. Insecta are două sau trei generații pe an, iar actuala avertizare privește tot generația a treia.

Larvele rod galerii în pulpa fructelor tinere, care capătă aspectul unor caverne. Atunci când atacul se produce aproape de suprafață, pe prune apar scurgeri de clei. Fructele afectate își pierd calitatea și pot cădea înainte de a ajunge la maturitate.

Tratamentul trebuie aplicat preventiv, înainte ca larvele să pătrundă în fruct. Oficiul Fitosanitar precizează că nu trebuie stropite soiurile cu coacere timpurie, iar în zilele caniculare intervențiile trebuie făcute dimineața devreme sau seara.

Pomicultorii trebuie să respecte și măsurile de protejare a familiilor de albine, să folosească numai produse omologate și să păstreze evidența tratamentelor timp de cel puțin trei ani.

Dan DIMA