Primele grădinițe cu bazine de înot din România. Șase firme se luptă pentru contract

* Proiectul vizează amenajarea bazinelor la Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 (str. Canta nr. 30), Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 (str. Decebal nr. 10), Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 (str. Plăieșilor nr. 18)

Iașul ar putea deveni primul oraș din România în care copiii de grădiniță vor învăța să înoate chiar în incinta unităților de învățământ. Primăria Iași a primit șase oferte la licitația pentru construirea primelor trei bazine de înot acoperite destinate exclusiv preșcolarilor, o investiție estimată la 11,95 milioane de lei fără TVA (14,46 milioane de lei cu TVA), finanțată integral din bugetul local.

Concurență puternică pentru contract

Interesul constructorilor este ridicat, nu mai puțin de șase ofertanți depunând documentația pentru realizarea proiectului: Demo-Idil Construct SRL, Conest SA, Katar Conneg SRL, Asocierea Adru Solution SRL – Trust AVB SRL, Asocierea Primo SRL – Dedal Bahamat SRL, Asocierea Jai Group SRL – Stef Edil CDP SRL.

Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului.

Cum vor arăta noile bazine

Fiecare bazin va fi construit într-o clădire nouă, cu regim de înălțime parter și etaj parțial, având o suprafață construită de aproximativ 179 de metri pătrați.

Proiectul include un bazin cu dimensiunile de 8,5 x 4,2 metri, cu adâncime variabilă între 50 de centimetri și 1,20 metri, finisaje ceramice tratate antibacterian pentru menținerea unui mediu aseptic, două vestiare separate, dușuri și grupuri sanitare adaptate copiilor de vârstă preșcolară, cameră tehnică pentru filtrarea și tratarea apei, spații de depozitare.

Un element aparte îl reprezintă pasarela încălzită care va face legătura dintre clădirea grădiniței și bazin, astfel încât copiii să poată ajunge în siguranță la cursurile de înot indiferent de anotimp.

Primarul Mihai Chirica susține că investiția reprezintă o premieră în sistemul educațional românesc și ar putea deveni un model pentru alte orașe. „Această investiție este o nouă dovadă a preocupării permanente pe care o avem pentru promovarea sportului în unitățile de învățământ ieșene. Aceste grădinițe cu bazine de înot sunt un element de noutate la nivel național și îmi doresc să ducem proiectul la bun sfârșit și să îl extindem și la alte grădinițe”, a declarat edilul.

Odată implementat proiectul, Iașul va deveni primul municipiu din România care oferă copiilor de vârstă preșcolară acces la bazine de înot construite chiar în incinta grădinițelor, investiția fiind prezentată de municipalitate ca un pas important pentru dezvoltarea activităților sportive și a educației pentru sănătate încă de la cele mai mici vârste. Carmen DEACONU